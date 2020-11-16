行政院發言人丁怡銘陷入牛肉麵失言風波，堅持請辭後，行政院長蘇貞昌勉予同意，由行政院祕書長李孟諺暫代。《行政院組織法》明文規定，行政院設特任職發言人1人，月薪比照部長約19萬元。丁怡銘擔任行政院發言人半年來，已兩次公開道歉，不僅賺很大也騙很大。

而就在兩個月前，媒體9月爆料前總統府發言人丁允恭，在高雄市任職新聞局長期間涉及婚外情並周旋4女之間，醜聞曝光之後，丁允恭於當日請辭總統府發言人一職。

蘇揆即將屆滿2年，面對自走炮的府院團隊，蔡總統還不思整頓嗎？