快評》府院丁丁一騙天 18:022020/11/16 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院發言人丁怡銘（左1）引發「牛肉麵之亂」。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘陷入牛肉麵失言風波，堅持請辭後，行政院長蘇貞昌勉予同意，由行政院祕書長李孟諺暫代。《行政院組織法》明文規定，行政院設特任職發言人1人，月薪比照部長約19萬元。丁怡銘擔任行政院發言人半年來，已兩次公開道歉，不僅賺很大也騙很大。 而就在兩個月前，媒體9月爆料前總統府發言人丁允恭，在高雄市任職新聞局長期間涉及婚外情並周旋4女之間，醜聞曝光之後，丁允恭於當日請辭總統府發言人一職。 蘇揆即將屆滿2年，面對自走炮的府院團隊，蔡總統還不思整頓嗎？ #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC走向民主末路 04:102020/11/16 時論廣場 《光電股》蘋果香四溢 茂林-KY瞄準漲停 11:072020/11/16 財經 疫苗露曙光 照亮印度基金 04:102020/11/16 投資理財 生技接掌興櫃 普生大漲五成 12:392020/11/16 財經 《半導體》矽力-KY全年拚賺3股本 兩外資比讚 11:242020/11/16 財經 《觀光股》走出谷底迎曙光 美食登1年新高價 11:072020/11/16 財經 應材唱旺景氣 概念股歡呼 04:102020/11/16 證券．權證 大廠搶建充電站 年底環島可行 04:102020/11/16 財經焦點 《生醫股》抗原快篩專案製造獲准 惟泰博懼高「震」 12:492020/11/16 財經 DxOMark公布iPhone 12 Pro雙機相機分數 表現亮眼 10:422020/11/16 科技 言論熱門新聞 快評》經濟影響力 陸升美降 - 短評 - 言論 杜震華》台灣經濟將失落20年 - 觀點 - 言論 蕭督圜》泛民派總辭後戲如何演 - 觀點 - 言論 無色覺醒》賴岳謙：美式民主淪於笑柄！歐美都是最大輸家！ - 無色覺醒 - 言論 旺報社評》解讀五中公報不提「和統」二字 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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