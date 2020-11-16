行政院發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波請辭獲准，此事件除顯示民眾對瘦肉精肉品恐慌外，也讓蘇揆因人設事的雙標惡習表露無遺。蘇揆太傲慢，錯過止血黃金期，現在才接受丁辭職，恐怕時間已晚。

新北市長侯友宜說，丁怡銘下台與否並不重要，重要的是從這事件看出，大家對瘦肉精影響健康的疑慮完全沒有消除，只要含瘦肉精的萊豬進來，每個商家都擔心生意受到影響，民眾也擔心吃到瘦肉精，這才是問題關鍵。

他更強調，一個發言人下台，並沒有解決所有問題，要解決問題，請萊豬不要進來，大家就安心。受此風波的業者也說，這事件應回歸到食安政策，店家、甚至整個產業不應該淪為工具或犧牲品。

侯友宜和業者都看出事件的核心問題，但辭職的丁怡銘卻畫錯重點，把所有不滿發洩是在野黨刻意政治操作，讓他身為發言人的角色與工作難以為團隊加分。

丁怡銘這種「千錯萬錯都是別人錯」的政治性格像極了民進黨，從完全執政迄今，只要犯錯被抓包，全都責推馬朝，這回把萊豬硬扯美牛，失言又豈止丁一人，難怪能讓酷吏蘇揆化身暖男道歉。

只是向來霸氣的蘇揆面對自己人犯錯護短，與過去形象大相逕庭，還拿歪樓比喻是不小心波及店家，殊不知子弟兵有樣學樣，「樓歪」才是這個年輕人最大的問題。民進黨市議員王世堅點名蘇貞昌帶頭耍陰，一語中的。

尤其蘇揆一再喊要打假訊息，昔日一個轉傳丟筆影片讓調查局高官立刻丟官，更有許多民眾被因此傳喚、法辦，引發寒蟬效應。但刑事局面對民眾檢舉丁怡銘涉犯《社會秩序維護法》，未經傳喚就公然稱不符要件，蘇團隊大權一把抓，蔡英文總統豈能再坐視不管？