民進黨從在野時期對執政當局的無情批鬥，到選舉期間的凌厲文宣攻勢，再到執政之後宣揚政績的硬拗、回擊民間批評的剽悍，無不呈現好勇鬥狠的本性。文宣戰將如雲，前仆後繼上陣，走了一個淫亂無德的丁允恭，再由丁怡銘繼續發威，每天戰鼓震天價響。文宣是民進黨奪取權力與保住政權的看家本領，全黨上下無不卯盡全力狠幹蠻幹。文宣是民進黨的黨德黨魂外顯行為，謊話幹話說盡，語言暴力使盡，缺德洋相出盡。

行政院發言人丁怡銘因牛肉麵嚴重失言風波而請辭，行政院幕僚於公務時間在立法院議場製作網軍圖卡，顯示文宣治國已到無法無天地步。丁怡銘看似失言，其實不是疏失，而是為了追求宏大文宣效益而一如往常，胡言亂語，以致於演出脫序表現。至於行政院小編挨批「黨國不分」，則是行政院赤裸裸地運用國家資源製作文宣攻擊在野黨，嚴重違反行政中立，這種違反行政中立的行徑，在民進黨政府是司空見慣，根本就是小case。

用公帑養網軍側翼

看看圖卡事件暴露的重大惡性，據查，當時是行政院機要幕僚在公務時間於立法院被媒體踢爆製作網軍圖卡，網軍圖卡完成後，第一波擴散到的並不是行政院或是蘇貞昌臉書，而是「焦糖 陳嘉行 Brother Caramel」、「我是台灣人．台灣是咱的國家」，還有民進黨桃園市不分區議員王浩宇等人的粉專，分明是行政院用公帑養網軍，而且公私不分。這幫文宣人員膽大妄為，已到無法無天程度。

依據《公務人員行政中立法》第9條，公務人員不得為支持或反對特定之政黨、其他政治團體或公職候選人，從事動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理等相關活動。這裡所稱「行政資源」，指行政上可支配運用之公物、公款、場所、房舍及人力等資源，因此行政院發言人室兼差小編的工作顯然已經違法。

可悲的是，丁怡銘和丁允恭等文宣幹部不僅公私不分，甚至將個人卑劣的人品表現在公務作為上，像丁怡銘上傳製作的圖卡，直指「2020台北市牛肉麵冠軍採用美牛」，這種公然誣陷根本就是為達目的不擇手段的私德表現在公務上，真正是公私不分。一個略有品德的人，會一邊公開說個人向業者購買100碗牛肉麵賠罪，卻又一邊私下要業者開具有行政院統一編號的收據嗎？

網軍逼死駐日官員

更可議的是，民進黨打天下一貫使用文宣利器，手法之狠毒漫無底線；但在治天下之後，本性不移，把這套文宣攻擊手法照搬照用，圖謀文宣治國，以為搞好文宣即可使民心歸順，萬方景從，確保永續執政的磐石穩固。

一個靠文宣起家的政黨，深知文宣的妙用，深諳文宣的邪門歪道手法，當家之後果真能不忘本，而且，同樣的文宣行徑有了公家資源可以揮霍之後，更是變本加厲，發揮得淋漓盡致。關西機場事件暴露的楊蕙如養網軍醜事，不正是靠著政府各機關及民進黨執政的地方政府利用各種巧門挹注，才使她成為民進黨網軍的大咖軍頭嗎？執政當局竟為了卸責，利用網軍誣蔑栽贓，逼死一位優良公務人員，這種亂養網軍使其成為「國家機器」的行徑，目的是操控網路輿論，扮演執政當局鐵衛隊的角色。

民進黨執政之後，選戰文宣的惡劣手法一成不變，進而大肆利用公家資源濫施文宣攻擊，更惡劣的蠻橫作法是利用國家公權力整肅異見與異己，動不動就搬出《社會秩序維護法》查處發出當局不悅訊息與言論的民眾，施以重罰，因而對人民的言論自由構成重大寒蟬效應。

對於中天電視台這類「非我族類」的媒體，更是處心積慮欲置其於死地，另一方面對於積極配合文宣治國的電視台，則透過標案、委辦等手法大力金援，另外還大手筆收買網紅為其宣傳。文宣治國如此漫無節制、不擇手段，已到亂政敗國的地步，這豈是丁怡銘一人的失德，政治責任又怎能由丁一人辭職蓋過，丁怡銘破口只是蘇內閣土崩瓦解的開始。