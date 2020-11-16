經過8年折衝樽俎，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）終於11月15日正式簽署，這包含15 個經濟體的區域協定是目前全球最大的自由貿易區，同時宣告台灣在全球區域經濟整合浪潮中被進一步邊緣化的時代到來。

RCEP基本上具有三層意義。首先，在政治意義上代表這15個國家形成高層次的戰略夥伴關係。其次是區域內成員將進行貨品與服務貿易、投資、經濟、科技、電子商務和智財等多元領域的合作。最後是各成員將在關稅調降、服務業開放、貿易便捷化等措施致力於區域一體化發展。

在經歷美中貿易戰、新冠肺炎疫情之後，全球供應鏈發生變化，跨國企業重新考慮供應鏈的布局，其所考慮的兩大重點一是要接近市場，另一是須有完整高效率的生產體系，15國在此時簽署協定恰好順風而上具有另一畫時代的重大意義。RCEP內有成長中規模龐大的新興市場，擁有相對低廉的勞動成本和具效率的工業體系，以及科技先進國家，且地理相近、資源互補，將以中國大陸為核心的供應鏈逐步擴大形成一個從東北亞、東亞到東南亞，甚至延伸到南亞的大區域供應鏈，更是創新、經貿合作一體發展的長廊。

對台灣而言，RCEP 15國是台灣最重要的經貿夥伴，2000年占台灣對外貨品出口31％，2010年提升到55％，去年更增至58％。相對於歐盟27國和北美（美、墨、加）兩大自由貿易區，分別於2000年占我出口15％、26％，2010年10％、13％，去年8％、16％，消長之間顯示出RCEP對台灣愈趨舉足輕重地位。

外交部坦言RCEP由大陸主導，我推動加入有實際困難。何止是困難，根本是不可能。而這不可能就是蔡政府造成的！馬政府時代可和RCEP中新加坡、紐西蘭簽署經濟合作協定，蔡政府至今卻一事無成。

2000年大陸占其他RCEP 14國對外貿易總值8％，2010年升至17％，去年更提升到21％，顯示大陸和該14國經貿關係日益密切。蔡政府對兩岸關係採取敵對政策，基於政治和經貿利益考量，RCEP國家當然配合大陸，使我從有機會加入變為不可能。

被RCEP排除在外的台灣，在經貿領域一方面會遭遇出口關稅和非關稅障礙，另方面RCEP企業會基於供應成本和時效採行就地採購的策略，台灣出口將會逐步被當地建立的供應鏈所取代，對我經貿產生重大衝擊。

面對RCEP的簽署，政府相關部會首長尚一派慶幸的說：「台灣出口到RCEP的貨品已有70％享受免關稅待遇。」完全無視即將到來的危機。

若照政府官員的說法，將台灣出口到RCEP的產品拆解，享受零關稅項目占73％，其中屬於我在WTO架構下參與簽署的資訊科技協定（ITA）依規定可享受免關稅者占了82％，非IT產品僅占少數。至於非零關稅項目，主要是傳統產業和少數未被列入免關稅的IT產品。換言之，我出口到RCEP貨品有70％是零關稅其主因是我未能與絕大多數RECP成員簽署自由貿易協定（FTA），傳統產業出口到該等國家失去競爭力，造成出口產品集中在ITA免關稅項目。如果我方能和RCEP國家簽有FTA，傳統產業怎會淪落至此田地！更嚴重的是：我出口到RCEP 70％被免關稅的IT產品將來亦會被供應鏈在地化所取代。

被RCEP排除在外，蔡政府束手無策，只能一方面期待美國重返跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）後幫助我國加入，另方面宣稱要積極推進新南向政策。新南向政策推動迄今4年多，已證明在無FTA加持下是項失敗的政策。美國是否重返CPTPP尚待拜登新政府上路，即使美國能重回亦未必能協助我國加入該協定，CPTPP中有7個國家同時是RCEP的成員，受到大陸的影響。易言之，我國加入CPTPP只是蔡政府畫在天邊的一張大餅。

被區域整合邊緣化的台商將來只有三條路可走，一是關廠，一是出走，另一是憑藉科技創新創造不可被取代的價值，但蔡政府辦得到嗎？

（作者為中華大學講座教授）