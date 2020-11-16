東協10國與中國大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國15日完成簽署《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)，15國自由貿易區儼然成形之際，經濟部網站立即推出「RCEP成形 台灣有準備」回應。當大家都在以為政府已經提出什麼對策時，才恍然發現只有一堆網路笑點，對解決問題毫無裨益。

傳產首當其衝經濟部指出，台灣7成的產業不受影響。這幾年台灣資通訊產業快速發展，成為我國經濟成長的主力，即使美國發動貿易戰，台灣電子產業非但不受影響，還迎來轉單效應，更加蓬勃發展。受惠於資訊科技協定（ITA）以及擴大資訊科技協定（ITA2），資訊相關產品商品享有零關稅優惠，出口自然不受影響。

然而，其他3成的傳統產業，仍須繳納關稅，易受到國際經貿整合與FTA關稅減免的影響，以彰化社頭的襪子產業為例，產值全盛時期曾經達上百億台幣，根據《天下雜誌》報導，近年因為美韓FTA，加上大陸業者的成本競爭，社頭的織襪聚落產值掉到僅剩1/3，直到近期美中貿易戰開打，社頭織襪聚落才出現轉機。

RCEP明年逐步降低關稅後，成員國關稅大減，直接衝擊台灣傳產業的出口，政府評估我國的機械、塑化、鋼鐵、紡織類產品將受到打擊。不過因RCEP連結東協已經與包含中國大陸、日本、韓國與澳紐已經簽訂自由貿易協定，且採分年降稅，影響相對有限。財政部長蘇建榮在立院答詢時也說，RCEP 後關稅減讓從 90％ 提高至 92％，僅2個百分點，研判對我影響不大。

這種說法似是而非，傳統產業多屬高度競爭行業，毛利相當低，即使多徵收1％的關稅，也會產生負面打擊。且東協與中、日韓與澳紐5國雖已有個別自貿協定，但RCEP減免關稅範疇更形擴大，RCEP仍會對這5國間形成減稅效果。

經濟部指，大陸對日韓部分產品已被列為排除降稅範圍。值得注意的是，台灣自貿談判毫無進展，而他國卻如火如荼展開，中日韓自由貿易協定自2012年已進行多回合談判，若不是因為政治紛爭與疫情干擾，早已簽署完成，屆時更是重傷害。

當然，對RCEP成形，政府也提出因應對策。包含協助產業及技術升級，開發差異化與高值化產品，將台灣發展成高階製造中心，並推動跨國供應鏈重組及信任合作，加強全球布局，降低關稅及非關稅層面可能帶來的不利影響。此外，政府也將積極尋求加入CPTPP及與我國主要貿易夥伴洽簽經貿及投資協定，爭取產業及國家整體利益。

這種說法似曾相識，沒錯促進傳統產業轉型升級，已是政府喊了數十年的口號，至今還成為邊緣化的解方。而加入CPTPP與簽訂FTA，都還在原地踏步，連涵蓋最廣的ECFA也頻傳終止危機。

這個只會將台灣無法加入RCEP歸咎於「九二共識」的政府，會有此回應，大家應該不會太意外。

（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）