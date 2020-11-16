拜登打贏了美國總統選戰，但川普消失了嗎？當然沒有。當7800萬票，對上7200萬票，說明了美國「川普主義」正在盛行。膚色、性別、族群、性向、宗教、反移民等日益激化的衝突，已然成為現今世界的一種症狀，並嚴重威脅到了民主與自由！美國如此，台灣也好不到哪裡去。

行政院發言人丁怡銘說，台北冠軍牛肉麵店用的是萊克多巴胺的牛肉，率性發言、民粹治國，雖然因此錯誤下台，但已影響了店家生意與民眾視聽。

史丹佛大學國際研究所教授，兼民主發展與法治中心主任，著有《歷史之終結與最後一人》、《跨越斷層：人性與社會秩序重建》、《強國論》、《政治秩序的起源》等書的作者法蘭西斯‧福山，出版了《身分政治：民粹崛起、民主倒退，認同與尊嚴的鬥爭為何席捲當代世界？》一書，中文版才剛上市。

福山開宗明義指出，若非川普在2016年11月當選總統，他不會寫這本書。跟許多美國人一樣，當時他對此結果感到驚訝，尤其是當年6月英國竟然投票通過脫離歐盟。

過去一、二十年，福山花了很多時間思考現代政治制度的發展：國家、法治、民主最初是如何成形、如何演化和交互作用，以及最後可能如何衰敗。早在川普勝選之前，福山就認為美國制度正在衰敗，國家正逐漸被強大的利益團體盤據。川普本身既是衰敗的產物，也是衰敗的貢獻者。他靠人民的授權搖撼制度，在厭倦了黨派僵局的美國人眼裡，正渴望一個強大領袖，「讓美國再次偉大」因此震徹雲霄。就像民粹主義高漲的1932年將富蘭克林．羅斯福送進了白宮。

福山說，川普的問題是雙重的，和政策及性格都有關係。對於支持他的選民來說，他的經濟民族主義可能會使事情變得更糟而非更好，而他鍾愛獨裁強人勝過民主同盟的明顯偏好，也破壞了國際秩序穩定。至於性格，很難想像有誰比他更不適合當美國總統。所有和優秀領導力有關的特質—基本的誠實、可靠、穩健的判斷、為公共利益奉獻、根本的道德感，他一個都沒有。川普終其事業生涯的首要焦點都是自我行銷，而他非常樂意無所不用其極地規避阻礙他的人或規範。

川普代表國際政治上一個更廣泛的趨勢：趨向所謂的民粹民族主義正在盛行。民粹領導人企圖利用民主選舉授予的正當性來鞏固權力。他們直接對「人民」施展群眾魅力，而他們的「人民」常限定於狹隘的族群，排除其他為數眾多的人口。甚至企圖破壞現代自由民主國家限制領導者個人權力的制衡，例如法院、立法機關、獨立媒體、不分黨派的官僚。這樣的民主未來是可怕的！而台灣有比較好嗎？當817萬票對上552萬票，我們的身分認同出了什麼問題？或是這1300萬票其實也都是民粹的結局？（作者為台北書展基金會董事）