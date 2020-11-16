前陣子網上有些年輕學子在討論讀碩士與博士的CP值。基本上都是從月薪的收入面來比較，其實攻讀博士還有很多的挑戰及有形無形方面的收入，這些都是網上討論未涉及的。

網上舉的例子最吸睛的是「台積電碩士4.5萬元、博士6萬元；聯發科碩士7.6萬元、博士11.4萬元」、「台積博士職等還領先碩士2等」，所以一般的結論覺得博士似乎除了「有機會」留在學校做研究、當教授之外，若未來在外工作，待遇似乎不會跟碩士差太多。

其實碩士、博士的訓練差很多，收入也可能差很多。在某個不相干的網站上面，我剛好也看到一段：「在美國讀博，我光是學費就花了超過600萬新台幣，這還不包含學雜費、機票，以及食宿等種種開銷。這世界第一學府的黃金文憑，我可是拚了命才拿到的。當初以為繳繳學費，隨便唸唸就可以畢業，誰知道這麼硬！完全沒有混的機會，要憑真本事才能畢業。」

所以真的要論月薪，博士與碩士的差別有限。加上博士比碩士可能晚4年或更久才進入職場。如果博比碩每月只多2萬元，那碩士賺的4年薪水加上讀博600萬的成本，不計利息，算一下要35年才能扯平。好像讀博真的不划算。

但是否能簡化成這樣的計算？誠如前面讀博的這位網友所說的，「讀博不能混，憑真本事才能畢業」。這個過程，相信讓他需要面對很大的挑戰，藉此可以培養不少能力，日後可以承擔更大的責任，做更大的事。

一般說來，一個高中畢業生，職場期望他大概懂得就是基礎的知識。類似的，一個大學畢業生則對整個知識體系應該有廣泛的認知，對主修的科系則應有深入的了解。這從大學的系所知識地圖及必、選學分應該可以看得出來。然而進了研究所，取得了碩士學位，一般的期望應該是要熟悉該領域的最新發展，能夠讀專業期刊，能夠簡報及寫出像樣的文章。

要取得博士學位，歐美的過程可能有不一樣。美式的一般有嚴格的流程：除了有核心領域修課，還要考過學科考或是資格考。歐洲的博士攻讀過程不一定要修課，全看指導教授的指示，去補不足的課程知識。但寫論文的過程，歐美都先要通過博士論文的方向或大綱考試，取得博士候選人資格，再焚膏繼晷，夜以繼日的研究、寫作，直到論文具有一定的品質和學術創新，才能獲得指導教授首肯進行口試。口試，要逐一回答盲審或口委當場的提問，才能算是通過答辯。

最後博士學位的取得，一定要繳給學校圖書館數份口試後修改完成的博士論文，這需完全符合系所要求的寫作規範，經圖書館員檢查認可，才能大功告成，辦理離校手續。

創造新理論是科研工作者的終極目標，因此創造力是一個博士生要培養的重要能力。且攻讀博士過程冗長，將面臨諸多挑戰與挫折，能否對抗壓力並進行調整，培養解決問題的能力，更是關鍵。此外，由於研究工作往往是自主型的，而不是灌輸型的，所以這需要興趣與良好的自我驅動能力，否則可能會一事無成。由此可見，要取得博士，真的是要吃大量苦頭。

獲得博士學位之後，如果真的具備創新跟解決問題的能力，則到社會上工作，一定能逐漸嶄露頭角，屆時所獲得的貨幣報酬將會逐漸超越同儕。至於有多少，就各憑本事了，也要看個人的際遇。

但也有可能的是，他（她）具有自我實現的人格特質，使他（她）不追逐貨幣報酬，願過安貧樂道的生活。但精神上的滿足，絕非一般筆墨所能衡量。因此，讀博的挑戰與收穫，冷暖自知，不足為外人道也。

最後，我再解釋「超博士」。這一般是指博後研究，也就是Post-Doctor的義譯。當拿了博士後，可能還沒找到獨當一面的工作，先到有聲譽的實驗室或研究機構去做研究計畫，尤其在理工科是滿普遍的一個過渡資歷，沒什麼了不起。

至於「雙博士」當然是指兩個博士學位。也許聽起來很顯赫，但博士學位本身的研究就是絕對創新，並不該被專業所學的東西給局限住，除了本身專業的創新，也可能與其他領域互相合作而產生創新。如果還要修一大堆課，耽誤原本創新的時間，最終也沒什麼產出，這種雙學位並不被嘉許。（作者為中信金融管理學院講座教授暨國立台灣大學經濟系名譽教授）