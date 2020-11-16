今年6月底主播張齡予遭網友跟蹤騷擾上版面媒體後，此類似新聞發生經不斷刊登已受各界注目，有婦權團體開始大聲疾呼提倡要設「專法」！然真的有設立專法需要？此女主播案例依《社會秩序維護法》89條無故跟蹤他人、或依《性騷擾防治法》相關規範，即可使騷擾人受到相關懲罰。

個人從事基層10餘年再轉任家防官，深知《性別工作平等法》課予雇主避免員工職場受性騷，《性別平等教育法》保護學生及規範師生教職員言行舉止，《性騷擾防治法》是勞工及學生教職員身分外概括保護，此3法各司其職，各有其主責單位（衛福部、教育部、勞工單位），再配合《刑法》、《家暴法》、《社維法》、《就業服務法》、《民法》及相關法律規範，以足能保護人民行使身體自主權保護，實沒有再特別設立專法必要，現在迫切需要是如何提升雇主、學校教職員及各網絡基層人員，各司其職，更精進專業素養及在職訓練，才能更發揮3法功能。

法律的規範在保護人民，要確實發揮唯有落實執行，若在性平3法外，再設專法，實有疊床架屋之虞，且3法主責單位不同，立法目的不同，在專法之外，若再納入上述《刑法》等相關法律，會產生適用順序及排斥競合，更使得各領域人員權責不明，造成專法行使耗日費時，對基層同仁產生無所適從之感，甚至各單位彼此推諉卸責。

目前性平3法加上《刑法》等相關法律規範，已足維護人民身體自主權主張。建議如下：

一、針對現行性平3法法條不足的地方加以修正，或加重相關懲罰，而不是再另外制定專法。

二、現今社會上許多婦幼案件，犯嫌皆患有精神、心理疾病等，應該要與衛生單位討論後續處置，並非制定專法就可以解決。

三、將「過度追求」納入113服務項目，並提高民眾報案意願，若民眾顧及社會地位或隱私不願報案，縱有千千萬萬法，警察也沒辦法。（作者為宜蘭縣政府警察局蘇澳分局家防官）