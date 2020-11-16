美國大選已塵埃落定，川普時代正在落幕，後川普時代的中美關係能否雨過天晴是人們普遍關心問題。要回答這個問題，得先回看川普時代中美關係這個參照系。在川普時代，中美關係沒有最壞，只有更壞，糟糕透了。中國陪他玩了4年跌宕起伏的博弈，川普的遊戲模式就是挑起對抗，刀槍亂舞，始亂終棄。論結果，簡直就是殺敵八百，自傷一千。貿易戰失敗、科技戰受挫，外交戰未遂，惟輿論戰聊逞口舌之快。拜登入主白宮之日，即是開啟新政之時，中美關係將會怎樣？

一看戰略關係。原則上拜登政府會放棄「美國優先」，回到多邊主義，修復同盟關係，這有利於美國國際地位和加強對華制衡。不過，又非簡單掃除川普的棍棒亂舞，而是更清楚認識中國實力的份量，不再做無謂的折騰。這預示著美國將選擇與中國戰略共生，而不是兩敗俱傷，會做戰略妥協，維持戰略平衡。如注意拜登對俄羅斯的看法，再聯繫普京的可能與中國軍事結盟之言，便能看出中美戰略關係的微妙，這恰恰是川普不懂也不在乎的。以中國為假想敵的印太戰略，將在推進中減速和弱化，以避免與中國直接對抗，逼中國倒向俄羅斯。

二看經濟關係。一個非商人的總統，起碼該知道百姓的基本需求。看破了川普手腳的拜登，雖不會廢棄中美貿易協定，但也不會狂打尋求與中國脫鉤的貿易戰了，只會通過多邊施壓，而不是極限施壓，迫使中方更多遵守貿易規則。科技方面可能嚴格管控，以阻擋中國高科技後來居上。其經濟智囊會客觀看待兩大經濟體的依存關係，不會相信美國離開中國可以照舊繁榮，更不會奢望把競爭對手從橋上擠到河裡去。

三看政治關係。中美制度和意識形態的對立是客觀存在，但有兩三個時期這一對立卻不是不可超越的障礙，偏偏在蓬佩奧眼裡，它如同冰山一般。可見主觀認識與客觀事實是有距離的。拜登不接受中國的制度和意識形態，其價值觀決定了他把中國視為政治競爭對手。但價值競爭未必要你死我活，也可以高下並立、強弱共存。拜登的競爭方式會與川普相反，即重返同盟體系、鞏固大西洋紐帶、強調民主自由，借助盟友力量推行西方價值觀、維護國際規則、掌控國際秩序，重執世界政治之牛耳。

四看特質個性。客觀言之，拜登人格正面，循規蹈矩，有建設性且善於合作。這可以讓世界放心，美國不會亂來了。他閱歷甚廣，富有外交經驗，也不乏中國經驗，對華認知和定位不會罔顧事實、太過離譜。更重要的是，作為建制派，其專業團隊和智囊圈子屬穩健一族， 有長遠思考，更有確定性，持平且可預測。從對華政策傾向與風格看， 將恢復全盤謹慎行事模式，與中方進行規範的大國互動，以相互尊重為基礎，恢復系統雙邊外交機制，開展元首外交及多層級對話。針對中方以鬥爭求團結做法，美方可能採取以團結求鬥爭方式應對。是故，中美關係走向緩和與穩定可期。

綜合以上，政策架構是撥亂反正、固本為主、求穩為上、徐圖長遠。美國當下局面嚴峻，疫情、經濟、分裂都是難題，新政府對外實在折騰不起。所以，對其總體趨向的總體判斷是：對華政策不會更軟，但會更全面、穩健、睿智和節制。中美將在大國競爭中持續角力，但也會小心管控危機。總之，中美不會掉進修昔底德陷阱，不會打新冷戰，只會有冷對抗，筆者持有謹慎的樂觀。（作者為上海東亞研究所副所長）