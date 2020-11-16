行政院發言人丁怡銘請辭獲准，由行政院祕書長李孟諺暫代，紕漏從未稍止。丁怡銘作為代表政府立場的發布者，拿公款「養小鬼」批鬥在野黨才剛被抓包，渠料卻因直屬長官蘇貞昌院長的包庇縱容恃寵而驕，竟誣陷民間牛肉麵店使用萊劑美牛，進而製造「假新聞」拿百姓當犧牲品，成為攻擊台北市長柯文哲的「一次性鬥爭工具」。

事件炸裂引起舉國譁然，等到立委要求丁怡銘到立法院備詢，蘇貞昌拖了幾天才表示「慰留不成」，讓丁怡銘走人。蘇貞昌「其辭有憾焉」，丁怡銘則死鴨子嘴硬，臨別秋波還拿出牛肉麵店老闆的簡訊說嘴，這就是他們的「德行」，政治渣男當之無愧。

丁怡銘掌管國家發言至今究竟說過多少謊？民進黨內與丁交好的政治人物恐怕想到都會背脊發涼，但國家機器在手，高官造謠散播似乎就很應該被視若無睹。

丁怡銘從鄭文燦祕書出道，又由嘉義縣府轉任中央，扶搖直上的仕途，就在蔡英文第一次選總統、太陽花那幾年嶄露頭角。運用煽情理盲的文字與情境，顛倒黑白、文過飾非就是這類「網軍文青」的日常把戲。柏拉圖在二千多年前就提出過失控的民主有多可怕：「他們把侮慢當教養，無政府當自由，浪費當高尚，無禮當勇氣。」

君不見，年初政府因為管控物資導致民間信心崩盤，衛生紙缺貨大亂時，丁怡銘竟想出粗鄙的「一粒卡臣」，以低俗趣味轉移蘇貞昌無能的焦點，此一文宣經由綠媒操作，出口轉內銷作為大內宣的成功範例，足證民進黨執政只要能拗，違背一切民主知識與倫理都是被鼓勵的。

再說到不久前丁怡銘手下被抓包的網軍，肆無忌憚用公帑、公家資源攻擊在野黨，也引出一堆專業轉貼的網紅、民進黨各級民代自我閹割當打手。如今丁怡銘走了，網軍還默默地留在院長室旁邊效力，如此惡劣的官箴，監察院長陳菊卻渾然不察，任由國賊蛀蝕根基。

蔡政府箝制言論、管控思想的作為日益惡劣。近幾年老百姓遭《社會秩序維護法》政治偵防的案例多不可數，如今在即將進口萊克多巴胺牛豬向美國獻媚、出賣國人健康的當下，行政院竟顢頇地為了混淆視聽，恣意構陷平民，執政團隊簡直不把人當人看。彷彿只要能為「黨國體制」貢獻，就是可栽培的好胚子，於是乎，無所不用其極者前仆後繼。前有丁允恭、後有丁怡銘，如此紊亂國家體制的「人才（網軍）」充斥執政團隊，高官們似乎越沉淪越有快感。

丁怡銘會失業嗎？只要蔡蘇體制仍在一天，絕對不用替他們擔心。就算丟掉官位，政媒一家親的民進黨文化，依然可讓這類人士在民間貢獻心力。反正標案擺在那裡享用不盡，又有這麼多選舉等著網軍效力，只要盡忠辦事，好日子非夢事，「丁丁這些人才」仍將如過江之鯽。

（作者為資深媒體人）