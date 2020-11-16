《史記》記載了漢初陸賈對劉邦規諫的一句話「居馬上得之，寧可以馬上治之乎」，大意是指天下固然是靠在馬背上揮刀得來，但治國卻不能還是這樣，要靠懂行仁政的讀書人。行政院發言人丁怡銘日前突然閃辭獲准，而他在臉書上對自己的職責定位為「政府彩妝師」，以及自述「2018年在民進黨陸續打了一場又一場艱苦和艱困的戰役」，透露出他還有騎在馬背上的「網軍」心態，而這也反映出院長蘇貞昌用人的喜好。

還記得前高雄市長韓國瑜列席行政院會議時，遭到行政院利用攝影角度得到的影片，大肆抹黑韓國瑜在打瞌睡。蘇揆更還加碼演出，對韓國瑜在院會中說了「中華民國地區」的口誤，再刻意加料曲解為矮化國家。蘇揆就是這種「網軍指揮官」的作風，日前發生行政院幕僚製作網軍用圖卡遭媒體「抓包」，這次丁怡銘引用挺綠藝人焦糖哥哥的圖卡胡亂指控牛肉麵商家，行政院猶如靠網軍執政，當源於「上有所好，下必甚焉」。

也因此，蘇揆疼惜執政的網軍人才，如對敗壞官箴的丁允恭，婉惜他有才華卻因私領域的事情辭職。而代表行政院做出不實指控的丁怡銘，蘇揆也表示「年輕人難免會犯錯」和「知錯能改，善莫大焉」。酷吏突然換上仁慈長官的臉，理由只有一個，他們都是民進黨奪得江山與穩固政權的網軍主力戰將，專長在於為民進黨擦脂抹粉與攻擊對手的「彩妝」大師。

蘇揆先前一連串對丁怡銘疼惜的緩頰發言和行動力挺，卻因立法院要求丁怡銘前往專案報告及備詢，才導致這位發言人閃辭。行政院發言人是部長級的特任官，官有多大就應負有相對應的責任，此與是不是年輕人無關。因此，官員犯錯還涉及了公務員有違法失職情事，監察院應對犯錯的政務官提出彈劾，移送懲戒法院給予懲戒才是。畢竟，懲戒的結果可能不得再任公務員，或是停止1～5年期間不得擔任官員。

從蘇揆對待具網軍專業的官員來看，似乎並不存在官規與官箴的約束，也導致丁怡銘迄今不認為自己有錯，問題都是因在野黨無限上綱的政治鬥爭。事實上，行政院發言人代表政府發言，而政府擁有眾多的專業人才及公權力，更擁有許多一般民眾得不到的資訊。因此，在人民容易信賴政府公布的訊息為真之情形下，丁怡銘在記者會前能查證卻未查證，以不實訊息具體指摘了特定的對象，此即屬法律上的「故意」或「惡意」，而對商家造成傷害也影響政府形象甚鉅，更屬公務員重大違法失職情事。

丁怡銘稱自己不吃牛肉，這正是馬政府時代對美國實施「牛豬分離」進口肉品政策的理由，亦即國人吃牛肉的飲食習慣遠不及吃豬肉。同時，現行美牛進口亦有30個月齡以下等條件之限制，且並非進口的美牛均為「萊牛」。我們寧可相信丁怡銘對這些政策毫無所知，但負有代表行政院發布新聞職責的發言人，未經查證訊息的真實性即對外公布，這仍然屬網軍鍵盤手的作風。

（作者為世新大學兼任副教授）