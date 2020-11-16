拜登執政後是否推出不同於川普的新政，已成為眾所關心之焦點。就台灣而言，除台美中三角關係是重點外，川普任內投入極大心力與時間處理的朝核及伊核兩個區域性問題，因事涉東北亞安全及全球油源供應，亦與台灣息息相關，拜登將如何處理？

2018年初因聯合國安理會之10輪決議，對北韓核武擴散作懲罰性的經濟制裁奏效，使金正恩缺銀子繼續玩核武遊戲，而改採笑臉攻勢要談棄核，川普隨興配合2次演出川金峰會，但在觸及如何實質棄核時，金正恩擔心一鬆手就政權難保，川普則制裁始終不讓步，形成死結。本年10月10日凌晨北韓閱兵高調秀出美國最忌諱的新型洲際飛彈及潛射飛彈，形同為川普競選賀倒彩，雙方博奕春夢一場終告結束。據統計，至本年8月止，因新冠疫情影響，北韓與主要貿易國中國進出口數額較去年同期均大減70％，僅剩30億的美元儲備亦幾用盡，更加上2007年以來最大水災使農作欠收，如今貧窮程度實不亞於2018年初極缺銀兩之時。閱兵新武器亮相，只徒顯強弩之末罷了。

10月22日川普與拜登之最後一場選前辯論，拜登稱金正恩是「流氓」，並稱金須承諾棄核是與其見面之先決條件。金被稱為流氓頗為嚴重，意味著至少歐巴馬時期為人詬病且毫無作為的對北韓「戰略忍耐」策略不再。川普執行並有效的「最大限度經濟施壓」，足令北韓一窮二白並使核武發展難以為繼，將被保留。

伊核方面，2018年5月川普退出，由聯合國安理會5強加德國與伊朗簽署限制伊朗核武發展之「聯合全面行動方案」(JCPOA)，並陸續對伊朗也加碼實施「最大限度經濟施壓」。川普退出JCPOA之理由頗具理想與前瞻性，只是曲高和寡。退出理由有三：該協議是延緩伊核而非棄核；對核武載具的導彈發展未作限制；解凍的伊朗資產，並未用於原訴求的民生改善，而用在加強支援中東數國反以色列、反遜尼派政府的勢力。美國單方面退出的行為，被其他簽約國視為程序不正當，不過因為未能建立完全取代美國掌控原油買賣的「環球銀行金融電信協會」(SWIFT)，致一切停滯不前，好像在等美國總統大選結果可能變天後再說。

拜登已多次表態將重回川普退出的國際組織或協議，包括JCPOA。強調重回JCPOA後將視伊朗遵守協議的情況，再決定是否取消現行的制裁。伊朗在美國退出JCPOA後，雖局部少量恢復生產重水，但始終未逾越足夠核彈試爆的水準。看來伊核問題很可能在繞了一圈之後回到原點。拜登願重返JCPOA，顯示頗為珍惜歐巴馬之國務卿凱瑞當年能糾合俄、中，達到現實派認為談判可能獲取的最大成果。

拜登之朝核、伊核策略走向對台灣有何影響？朝核方面因金正恩無財力繼續搞核武，拜登就無需作策略更張，固守原具上風的「最大限度經濟施壓」即可，位於東北亞的台灣相對安全。伊核方面，美國將重回JCPOA，表示伊核問題再度緩和，美伊擦槍走火可能性降低，我大宗原油及液化瓦斯輸入必經之荷姆茲海峽轉趨平靜。

（作者為退休大使、世新大學新聞系兼任教授）