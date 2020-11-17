無色覺醒》王丰：美國大選川普之亂！全世界的人都驚呆？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第763集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「美國大選川普之亂！全世界的人都驚呆？」

川普之亂給美國人民及世界人民的沉痛教訓。

川普哪裡有問題？川普利用民粹、種族歧視，種族仇恨上台。早在四年前，川普初次競選就高唱種族歧視、種族仇恨，聲稱要在美墨邊境修築一條高高的圍牆，圍堵日亦增加的境外非法移民。

儘管非法移民管制，是一個主權國家執行公權力的必要手段，但是川普把它無限上綱，將移民管制，防範非法移民上綱上限成為種族主義、排外仇恨，種族歧視、種族仇恨與偏見，這和美國歷史鼓吹營造的所謂「民族大熔爐」形成鮮明矛盾是極大諷刺。

由於川普毫不掩飾他的種族偏見，無形中也鼓動美國社會的種族仇恨。美國白人警察殺死非裔佛洛伊德事件，引發美國全國性的種族暴動，川普始終沒有絲毫愧疚感，更不曾為此道歉過。

川普的種族偏見言論早在2016年當選總統之前就曾彰顯過，他曾批評前總統歐巴馬生於非洲，而非生於夏威夷，所以沒有資格當美國總統。

2015年，甚至誣指墨西哥人是罪犯，更主張所有穆斯林禁止入境，上任後曾經在關門會議上說，海地的移民都有愛滋病，說海地、薩爾瓦多和非洲國家都是屎坑國家，非洲人一旦拿到美國簽證，就永遠不會回到他們在的非洲茅草屋。

早在佛洛伊德事件前三年，2017年8月美國維吉尼亞州，發起一場反白人致上主義的遊行活動，起因一個白人致上主義者開車高速衝撞人群，造成1死19傷的慘劇。川普只是輕描淡寫譴責暴力，卻不嚴厲批判開車撞人的種族歧視者。

其實川普父子都有明顯的種族歧視言行，早在他還是房地產開發商時，1973年美國司法部就曾經起訴川普和他的父親，指控他們出租房屋時歧視非裔黑人，後來他們和司法部和解，但沒有認罪，此案也就不了了之。川普不光是對有色人種歧視，對有錢猶太人的評價是很好、很有錢，川普的勢利眼表露無疑。

紐約時報在2019年7月也看不下去，川普這些脫軌的種族歧視言行，批評川普已經超過底線，直逼道德底線，簡直是在「玩火」。紐約時報批評川普，類似誇張言行，是百年來歷任美國總統見所未見的。

美國總統林肯曾經有句名言，「分裂的家庭不能持久，一幢裂開的房子是暫不住的，我相信這個政府不能永遠像這樣保持半奴隸、半自由的狀態。」美國之所以富強，是因為有類似林肯這樣主張解放黑奴，尊重少數族裔的總統，從川普當政的過去四年證實。

本來美國綜合國力正在快速崩跌，如今更因為川普分化種族，破壞內部團結，使得原本脆弱微妙的美國國內種族危機提早攤牌。未來不管誰主政美國，恐怕要花更多時間彌平傷口，撫平傷痛，更不要說川普給全球各國帶來的負面衝擊。

不可諱言，川普恐懼焦慮中國超越美國，但是他的恐懼焦慮都恰恰加速了中國超越美國的進程與速度。川普之亂只是中華民族偉大復興道路上一個小插曲，但是川普之亂給美國人民恰恰上了一課最沉痛的教訓。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！