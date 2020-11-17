美國總統大選結果剛出現「變天」局面，然全球經貿格局已起了變化。昔日川普總統以「脫鉤中國」為基調的單邊保護主義正在退潮，因此東西方各國經貿關係可望向「多邊合作共享」境界復歸，不再受美國去中因素影響而鬧路線分裂。本月15日，RCEP（區域全面經濟夥伴協定）終於簽署，是全球經貿體系「分而復合」重要信號。台灣面對如此重大新形勢，必須妥適因應，其中宜揚棄經貿「排中」政策，俾為台灣參與國際經合減少障礙。

儘管現任總統川普不願善罷干休，但本次美國總統大選「歹戲拖棚」多日後，已於11月上半月結束前夕，按得票數多寡「幾乎確定」由挑戰者拜登獲勝，只待美國權威機關依法定程序予以確認。而川普下、拜登上的結局，勢將改寫全球政經生態，其中，經貿格局重構，亦是重頭大戲。

近年來全球各國經貿關係矛盾深重、離心離德現象凸顯，主因是川普於2017年就任美國總統之初，即宣布退出原先歐巴馬政府費心構建中的TPP（跨太平洋夥伴協定）組織；川普政府擺明否定國際經貿多邊共享機制，轉而汲汲謀求美國單邊利益。

2018年，川普政府又針對中國大陸發動激烈貿易戰包括科技戰，亦卯勁促使美國供應鏈徹底與中國大陸分道揚鑣，即意圖以人為霸權手段遏制中方崛起、爭鋒，卻也激起中方反擊意志，劍拔弩張。

川普的制中攻勢，加上今年新冠肺炎疫情肆虐，導致全球經貿大脫序，單單美中相爭已讓眾多國家左右為難，更遑論往昔普世追求共同利益的「全球化」理想已淪為空談。

這樣的局面，如今因拜登即將就任美國總統，而有了轉機。雖然拜登政見亦採制中方針，但其所主張的作法是拉攏盟國「打群架」，且所言及之美中交手關係將是「競爭而非死鬥」，異於川普對中的一意孤行、你死我活。拜登將型塑的新局面，已為全球經貿回復多邊共享，埋下了伏筆。

很湊巧地，以東亞為主體的RCEP之15個成員國（暫缺印度），剛簽署了協定文本，象徵這個「世界最大自由貿易組織」正式成立，下一步待各會員國確認協定細項，及分別完成國內立法程序後，即可生效運作。而該協定之順利簽署，很可能是受到川普敗選因素影響，且該協定亦將牽動拜登新政府的對外經貿政策部署；因RCEP的幕後實際主導者是中國大陸，且其會員國居然包括了美國最重要盟國日本，所以未來拜登政府如何與RCEP互動，是重大課題。

就此，日本理應有發揮「拉攏美國」積極作用的餘地。不是把美國拉進RCEP，而是敦促美國「回歸」CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），以便和背靠RCEP的中國大陸作競合。後者是TPP於當年被川普拋棄後，轉由日本接續主導而來。屆時只要日本對美國表現足夠誠意，相信拜登政府重新參加CPTPP的可能性不會低。無論如何，日本在CPTPP和RCEP都是要角，未來可望左右逢源。

至於我們台灣，面對全球經貿多邊互利共享潮流重現之趨勢，究竟應如何調適呢？首先，在心態上務必保持審慎樂觀，無須自我唱衰。因台灣是WTO（世貿組織）和APEC（亞太經合組織）會員體，在國際經合領域已有一席之地，不容抹煞。

其次，台灣應把現有經濟資源的效用，發揮到最高程度，讓國際社會不敢忽視。如台灣掌握的半導體與相關高階製造產業供應鏈，當前在全球佔有舉足輕重地位，未來若能不斷提升這方面競爭力，自會讓台灣成為國際社會不可或缺的經合夥伴。

另外，我政府應充分運用台日友好關係，盡速促成台灣參與CPTPP之事獲該組織「立案」並提上議程。還有，新加坡、紐西蘭兩國，均已和台灣簽署自由貿易屬性協定，能否請這兩國在國際經合領域，多幫台灣開路？

然更重要的是，我政府應傾力緩和兩岸關係，以免大陸方面攔阻台灣參與國際經合。大陸主導的RCEP，現階段台灣固然無望加入，惟日本主導、大陸未參與的CPTPP，台灣若想成為會員，也會受到大陸因素的影響；直白說，大陸若就此說個「不」字，日本方面恐怕會猶豫不已。

為免大陸老當台灣經貿走出去的「攔路虎」，我方政府的兩岸經貿政策宜先行改弦更轍。如近年明顯「親美排中」的招商引資舉措，有必要調整為兼容並蓄的「親美容中」。設若美國拜登新政府對中政策往中間路線轉移了，而台灣堅持不動，能行嗎？