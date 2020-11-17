最近一連串大學學生自殺的事件讓人扼腕，自殺是多重因素造成，包括生理、心理、家庭、社會及經濟文化環境等。根據2019年自殺企圖通報資料統計結果發現，與2018年相比，14歲以下及15至24歲自殺通報人次占率上升，其他年齡層則為下降。14歲以下及15至24歲的自殺企圖者中，除了情感問題與精神疾病問題外，校園問題也是主要自殺原因，所以如何積極輔導同學，及早發現自殺傾向，是校園安全刻不容緩的問題。

若因重大壓力導致自殺，時間平均約需幾個月；若因嚴重心生理疾病導致自殺，過程可能需要數年。所以及早發現和介入，可避免憾事發生。現在大學校園裡有輔導專任或兼任老師，但往往人數不夠且除非同學自行前往，很難及早發現自殺傾向。大學也有導師，但因選課分散不像中小學導師可以和學生朝夕相處，也無法深入瞭解學生，所以也難及早發現和介入。

而且大學生很多是離鄉背井，家人不在身邊，若獨自賃居在外更與同學隔絕，造成他們是高危險群，最近的一些案例都符合這些特徵。所以廣建宿舍讓同學都住在校園內和同學生活在一起，是一個起碼可以讓學生不會感到孤獨的做法。人一獨處就容易想東想西，容易有負面想法。

無獨有偶，以色列每年約有500例自殺事件，它也是24歲以下以色列人中排名第一的死亡原因。雖然心理健康諮詢和精神病診療可以證明是有效的，但這僅適用於已診斷出該問題且在正在接受治療者。自殺傾向在普通人群中仍然無法識別，而且由於許多高危險人群沒有尋求幫助，另外由於個資法的緣故，也無法由掃描大量病歷來抓出高危險群。

儘管過去數十年來進行了非常深入的研究，但根據人口、心理和醫學等數據來預測自殺傾向的嘗試並沒有特別成功。而以色列不愧是科技先進國家，利用人工智慧科技開發了一種將機器學習、自然語言處理以及心理和精神分析工具相結合的系統。這個系統可以偵測到一般人群中的早期自殺傾向，而不僅僅是那些尋求心理健康諮詢的人。

這個系統總共分析了美國成年人撰寫的超過8萬條的臉書，並將其使用的語言與各種心理指標進行了分類和比較，這種基於自然語言處理的演算法的強大之處在於它具有分析大量語言線索的能力，這是人類無法做到的。

早期偵測、早期諮詢、早期陪伴關懷和早期治療是預防自殺的不二法門，尤其在日漸疏離的社會，加上新冠肺炎導致的在家隔離和社交距離，人與人的溝通只能透過冷冰冰的網路和視訊。但科技可以更加有人性，希望未來臉書、IG或Dcard等社群網路可以加入類似以色列的系統，或多或少可以救人一命，善莫大焉。

（作者為國立台北商業大學校長）