進入初冬，新冠病毒再度蔓延，歐美疫情狂飆，先前提出群體免疫說而且身體力行的瑞典，被迫進行更嚴厲的限制。英美保守派政客一方面要中國為新冠擴散負責，另一方面又有意無意放任疫情蔓延，白宮幕僚長和英國首相公衛顧問都曾暗示群體免疫是選項之一。

不過，在邏輯上群體免疫和要求追究責任賠償，兩者是互相排斥的。在鼓吹群體免疫的同時，等於承認疫情擴散不可避免，才會採用達爾文「適者生存」理論，盡量降低疫情對經濟，民生帶來的全面衝擊。但群體免疫的提出，本身就是假設病毒蔓延不可避免，或是兩害相權取其輕，捨棄最大程度維護生命，放任病毒擴散。試問如果有這樣的態度，能夠追究責任嗎？廣大確診人口和受害者家屬，倒可以義正詞嚴向不作為、不防疫的官員，或提出群體免疫的專家學者要求賠償！

必須正視儒家文化圈相比歐美疫情輕微的事實。原因為何目前眾說紛紜，但一般認為和社會強調多數人利益、強制戴口罩息息相關。台灣控制疫情南玻萬，靠的是廣大人民自覺排隊買口罩，戴口罩，保持社交距離。而歐美之間仍有許多人認為戴口罩與否屬於個人自由範疇，甚至政府為防疫推出的限制措施是違反人權。有些人至今還認為新冠病毒是小感冒，無視全球超過130萬人喪生的事實。

簡單而言，歐美這次疫情嚴重，基本上每一個重要關節都犯下了關鍵錯誤。一開始事不關己說病毒是亞洲人才會得的病毒，接著疫情還不嚴重時又提出群體免疫說，在英國、瑞典甚至川普任內都曾經閉門討論。疫情擴散後，對於是否封城以阻斷病毒，又遲疑不決，川普還一直提供錯誤訊息，使亞洲人在歐美戴口罩都被挑釁乃至追打，疫情擴散後，德州副州長甚至公然表示，老人應該為國家經濟犧牲。這些表現，都足以讓本國人追究責任，尋求賠償。

自己防疫不力，反而指責他人未能將病毒堵在國內，無論從理論和實際來看，一句話，就是不講理。