快評》牛肉麵無辜 19:162020/11/17 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨團上午舉行『牛肉麵之亂：行政院淪「假新聞製造中心」商家惡夢 全民唾棄 依法告發』記者會。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院發言人丁怡銘萊牛烏龍風波，在行政院長蘇貞昌陪同道歉後本可落幕，不料資深媒體人周玉蔻指責在野黨不善罷甘休，呼籲拒吃冠軍牛肉麵，又引起爭議。 周玉蔻手上擁有電視、電台、放言網媒等跨媒體資源，受惠綠營、友善發聲，她不爽在野黨，與牛肉麵業者何干？拒吃的邏輯不通。 丁怡銘不遵守公務員行政中立原則，目標也非衝著牛肉麵業者，卻濫用國家機器、公帑打擊在野的民眾黨主席、台北市長柯文哲，周玉蔻怎能不問青紅皂白拿業者開刀呢！ #快評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 游泳》王冠閎200蝶突破1分50秒 史上第8快 13:322020/11/17 體育 《半導體》世芯-KY有亞馬遜撐腰 外資喊上880 10:342020/11/17 財經 台中小型廠房租賃 可合法申請三照 04:102020/11/17 產業特刊 國壽超驚奇 賣股債海賺千億 04:102020/11/17 財經要聞 登革熱燒不停 桃園龜山再添1例 14:082020/11/17 生活 房思琪翻版？女病患指控精神科醫師院內發生性關係 15:082020/11/17 社會 三鶯線延伸桃園 交新北營運 04:102020/11/17 地方新聞 香港快運要求機師減薪最多四成 空服員減薪一成 10:532020/11/17 兩岸 78.8萬人搶桃園石門活魚券 中籤率僅0.6％ 16:532020/11/17 生活 熱門股－美食 營運報捷股價飆高 04:102020/11/17 證券．權證 言論熱門新聞 旺報社評》繞過美國發展半導體產業 - 旺報社評 - 言論 快評》徹查東洋疑雲 - 短評 - 言論 兩岸一家人》從「台灣傻事」透視兩岸關係 - 徵文 - 言論 資深媒體人：徐宗懋》中國未來的全球角色 - 名家 - 言論 龐建國》RCEP局外人的空話 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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