行政院發言人丁怡銘萊牛烏龍風波，在行政院長蘇貞昌陪同道歉後本可落幕，不料資深媒體人周玉蔻指責在野黨不善罷甘休，呼籲拒吃冠軍牛肉麵，又引起爭議。

周玉蔻手上擁有電視、電台、放言網媒等跨媒體資源，受惠綠營、友善發聲，她不爽在野黨，與牛肉麵業者何干？拒吃的邏輯不通。

丁怡銘不遵守公務員行政中立原則，目標也非衝著牛肉麵業者，卻濫用國家機器、公帑打擊在野的民眾黨主席、台北市長柯文哲，周玉蔻怎能不問青紅皂白拿業者開刀呢！