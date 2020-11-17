海峽兩岸目前局勢的嚴峻，已非過往經驗可想像，大陸對台已進入「正式警告」的進程。但從另一角度來思考。兩岸實無兵戎相見的必要性。如果問兩岸當局，你們真想打仗嗎？戰爭是雙方皆要付出慘痛代價的，相信雙方皆不願以戰爭為手段來解決現階段台海問題。

台灣與大陸目前情況，基於執政雙方無任何渠道溝通，其結果可能會產生誤判，導至擦搶走火。為什麼雙方緊張態勢會節節升高，實乃雙方皆有堅持。蔡英文因不承認九二共識，使兩岸近30年來唯一的政治基礎解體。加上蔡政府與美國川普政府進一步合作，宛如雙方進入準外交關係。

美國因有建構印太戰略架構的需要，台灣的戰略地位，在美國衡量東亞局勢裡占據了相當重要的位置。兩岸問題因有美國強烈的反中因素，要用台灣做為圍堵中國大陸的一環，使兩岸關係更為複雜。目前美國新任總統尚未就任，尚有2個多月的時間。在這段過渡期有二種可能性：一是危險期，兩岸可能擦搶走火；另一可能是暫時平穩期，等美國新總統就任後再議。

危險期間，川普政府可能派高官來台北，或軍艦、軍機抵達台灣的港口或機場，宣示態度，以川普的性格，非預測性或非理性的行為，是有可能發生的。

40年來美國對兩岸的政策是遵循一個中國政策（與大陸一個中國原則有差異），遵守3個公報及《台灣關係法》，希望台海兩岸保持和平狀態，並促進兩岸建設性對話，且告知北京：「台灣問題的解決，要用和平的方式，而且是唯一的方式。」

但現在美國與以往不同了，由於中國大陸的崛起，威脅到美國第一強權的地位，美國改變了原來的接觸政策為遏制政策，將中國大陸視為全球首號假想敵，表現的方式，在軍事、科技、貿易、能源、教育各方面的圍堵。

如果拜登在明年1月20日正式就任總統，中國大陸與美國之間的緊張關係會稍緩，但因雙方具有各方面結構性的衝突，是不可避免的。拜登如果走一條溫和路線，改成衝突，競爭與合作並行，在台海、南海問題上建立有效的危機控管機制，並非不可能。

如果美國有此溫和措施，台灣與中國大陸之間，無理由不去尋求雙方的危機控管機制。海峽兩岸目前情況是政府與白手套（海基會、海協會）皆不來往，在化解啟步危機時，是否思考選擇兩岸可信賴的智庫，能從進一步的面對面溝通開始，尋找雙方可接受的方案。

中國有一句古語：「退一步、海闊天空」，願兩岸當局慎思。

（作者為前海基會副祕書長）