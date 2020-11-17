國家通訊傳播委員會（NCC）即將就中天新聞台換照案進行實質審查，過去幾個月，NCC違法濫權，不但踐踏憲法對新聞自由與人民財產權的保障，更操控遊戲規則、突襲式公布新的審查辦法，對中天更加不利。看來，在這場公權力砍殺異議媒體的攻防中，幕後黑手不但球員兼裁判，還兼比賽規則的制定者，更賦與自己極大的自由心證權，媒體的生死全在幕後黑手一念之間。中天在這樣專斷的權力下任憑宰割，台灣的言論與新聞自由也將同時被斬斷命脈。

NCC屠宰中天的動作，一步緊接著一步毫不遲疑，似乎鐵了心非置中天於死地。理解政治遊戲的人可以推想到，電視台現在多是一片綠友友，中天是少數非綠媒中最勇於批判的刺頭，如果把這根刺頭拔掉，順帶恫嚇其他非綠媒，整個電視新聞就都成了挺綠傳聲筒。民進黨不用再怕在野黨搞出聲勢，因為媒體環境已做了生態改造，人民從此不會聽到批評民進黨施政的聲音，一言堂的洗腦世界於焉成型，再加上大打反中牌，民進黨以後躺著選也可以千秋萬代了。

專斷權力下任憑宰割

NCC為了中天換照安排了聽證會，評鑑人明顯不公，和主持人唱雙簧般地一心想入中天於罪，手腳全在直播中被民眾看破。接著NCC又突然公布了新的「衛星頻道節目供應事業一般頻道換照審查評分表」草案，改變了評分配比，新配比還違反了NCC自己之前發布的「換照審查辦法」，這根本應該無效，虧NCC也推得出來。

更可怕的是，評審第3關是由NCC的7位委員複審「其他應審酌事項」，等於給了委員強大的自由心證權。這就像是老師決心不讓一個討厭的學生過關，在考試中途突然更改評分規則，學生己經很難考好了，最後就算分數過關，老師也能憑自由心證死當學生，這算什麼公平審查，不過是片面的屠殺罷了，既於法無據也不公平，更是嚴重戕害了新聞與言論自由。

NCC磨刀霍霍，擔心的中天新聞台員工集體寫公開信給蔡英文總統，一開頭就問「我們還是您心裡最軟的那一塊嗎？」信中指出，政府手握中天新聞台的生殺大權，員工們憂心「蔡總統領導的政府要以傷害言論自由為代價，剝奪中天新聞員工的工作權」，盼望總統傾聽475位中天基層勞工和數千位家屬的心聲，大家靠中天的薪水養家糊口，「我們的專業表現，並不遜於其他新聞台同業」，「不希望我們及我們的家庭成為政治祭品，我們僅僅要求的是保障工作權」。「NCC無視法紀要將中天新聞關台，我們即將面臨失業，在年底寒冬之際，我們徬徨無措，充滿恐懼。」

前NCC委員翁曉玲及何吉森共同提醒台灣社會，NCC組織法第一條的精神，就是落實憲法保障之言論自由，謹守黨政軍退出媒體之精神，促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主。但現在我們赤裸裸地看到，NCC自己就在踐踏新聞自由，破壞媒體專業自主。對敢批判民進黨政府的中天追殺到底，對海派媒體大亨笑傲民進黨則不置一詞，渾然忘卻要黨政軍退出媒體的宗旨，對不同顏色的媒體更是抱持雙重標準。當NCC指控旺旺集團董事長蔡衍明介入中天新聞時，卻沒有一句話談到民進黨政府和綠媒的你儂我儂。NCC已然成了披著公權力外衣箝制異議的打手，以球員兼裁判兼規則制定者的多種優勢，赤裸裸地霸凌媒體，壓制新聞自由。

私有財產權受憲法保障

中天電視台是一家民營媒體，人民的私有財產權理應受到憲法完全的保障；其員工生計攸關數千家人的活路，更是政府必須關切的議題。NCC砍殺中天，不但是在毫無法律依據下斷人資產，更是砸破了數百人的飯碗。要奪人資產、斷人生計，必須當事人有違法行為，由司法作判決始能為之，試問，中天除了不向民進黨政府低頭，敢提出批判異議之外，是做了什麼殺人放火的淊天大罪嗎？就算有犯罪，也應該是由司法來判處，怎麼會由公權力的幾個委員就能斷一家媒體的生死呢？

何況，媒體的天職是監督政府施政，唯有保障媒體自由報導及評論的空間，人民對執政表現的良寙才有完整的資訊作評判。但現在卻反過來由公權力來評分媒體，並且決定媒體的死活，當屠刀向中天砍下時，台灣的新聞與言論自由也將跟著殞命。