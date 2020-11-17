儘管川普總統仍拒絕認輸，但勝負已無可逆轉，拜登將是下一任美國總統。台灣一大堆人緊張兮兮地預言，拜登未來必將維持對中國「強硬的政策」，然而，他們似乎至今仍不理解，今天美國弄得一塌糊塗，正是川普對中國無謂的強硬所致。過去4年，川普傾全力發動的中美全球對抗，事實證明，美國國家體質無法支撐這種對抗。川普敗選代表美國敗下陣來，而中國主導簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）則意味著順勢主導新世界的秩序。

從大歷史的角度來看，過去4年究竟發生了什麼？西方評論界多美中之爭定位在「民主」和「專政」的政治道德之爭。問題是，有誰會追求「專制」而捨棄「專制」呢？西方一開始就說自己是好人，別人是壞人，結論當然是壞人需要自我導正。這種定位其實是自我誤導，終至輸掉棋局。比較客觀的對比應該說，美國是個人主義的文化體質，中國是集體主義的文化體質，均是各自歷史條件中長期發展的產物。沒有絕對的好壞，端看外部環境的變遷以及自我完善的能力。

美式個人主義形成的民主自由，以及強大的創新能力，軟實力常表現在娛樂和消費文化。美式文化對世人的魅力是輕鬆愉快的享樂文化，雖然失之膚淺，但對好動活潑的年輕人特別有吸引力。然而，美式個人主義成功的前提是無限的物質供應和永遠的國力優勢。當中國以管理式的資本主義，在全球化大浪潮中攻城略地，攻占許多原屬美國的地盤，美國物質優勢大幅削弱，美式成功模式隨之動搖，從而觸發了美國社會的分裂，催生出強硬派狂人川普。

川普重振美國的方案很簡單，指中國人是強盜小偷，然後一陣狂打，同時又不斷退出國際多邊組織，放棄國際領導的角色。然而矛盾是，川普崛起的背景是美國國力的衰退，川普必須嚴控內部以集中對付中國，必然與美國個人主義的社會體質發生衡突，於是川普同時對內外宣戰，結果就是今天的局面。

至於中國，從衰敗的清末救亡圖存，一路驅逐外敵壯大自我，依靠的是組織越來嚴密的政治、軍事、經濟和社會體系。「文革」達到集體主義的高峰，結果是封閉、暴力、貧窮等空前劫難。 隨後的反思與開放政策，讓中國逐步從谷底爬起。冷戰結束後，中國這艘大船在捲起陣陣大浪後，終於成功轉彎，並全速前進，展現的速度和威力震撼全球。此刻的中國，在管理式的政治、經濟、軍事和社會，與自由市場、企業精神與個人自由之間，維持中國式的平衡，既保持犧牲個人之利以成全集體的精神，又保證集體之利最終可以公平地回饋到個人。

中國的國家體質中，個人的發揮會受到抑制，但卻能有效促成集體的安全與福祉。新冠肺炎疫情最為明顯，中國恢復地最快，在美國疫情跌落谷底，內部分崩離析時，中國卻沒有浪費一分鐘，悄悄地帶領區域經濟整合，顯示儘管承受美國無情打壓，中國仍然成功站穩腳步，頂住壓力，並且在美國跌倒在地時，以重建世界秩序的姿態，出面團結東亞各國，共促區域經濟發展，與美國內外一團混亂，形成鮮明的對比。

這裡已預演了中國未來4年的全球角色，在拜登政府集中力量處理疫情和療癒政治內傷時，中國將以管理式體質，逐步鞏固擴大區域經濟合作，並在時機成熟時，加入安全的議題。中國不會有美國領導的華麗語言，不會有美國影響力強大的電影、主題樂園、流行音樂、快餐等等，甚至有一點無趣，但會以前後一貫的可靠方式，在紛亂不明的時代，讓世界更安全、更可期待。