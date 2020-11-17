美國總統選舉已結束兩周，投開票過程複雜、耗時，民主黨候選人拜登勝出應無懸念，但川普總統困獸猶鬥，拒絕認輸與交接，許多台灣民眾看得霧煞煞，而自認擅長選舉的台灣政客則驕傲地表示，「美國也該來跟台灣學習。」他們忽視了兩個事實：國家元首帶頭鬧事，美國民主體制依然運轉，司法及媒體制衡監督毫不退縮；這次美國選舉最重要的口號──「每張票都重要（Every vote counts）」，正是台灣選舉制度與國際趨勢的落差所在。

選舉投票是基本的參政權，自由公平選舉也是民主政治的基石，每票都重要的意涵在鼓勵人民投票，提升政治參與，這也正是「不在籍投票」的目標。由於新冠肺炎大流行肆虐美國，民眾今年透過通訊投票及提前投票的行為更為普遍。據統計，在10月31日，全美已有超過8800萬人完成投票，其中大多數為民主黨支持者。

美國各州規定不同，投票方式繁多，加上選情激烈的搖擺州必須以人工計算每張選票，確實造成開票遲緩的現象，但除了川普及部分支持者，美國選舉制度的合理性及公正性並未受到質疑。

台灣公職人員選舉在當天晚上就可確定結果，也因此許多人主觀認為，美國總統大選制度落後、缺乏效率。再加上台灣「川粉」為數甚多，他們認同川普將一切歸咎於制度缺失及選舉弊端的說詞。而實情是，獨立選務機構根本不理會總統下令停止計票，以及川普控訴選舉不公、造假，紛紛被法院駁回。

美國媒體更是毫不容忍川普離經叛道的論調及作為。川普在記者會談話內容實在離譜，電視台當機立斷切斷訊號；川普推文「我已贏得選舉！」「推特」馬上 加註「多重來源對選舉有不同說法」。即使掌握政權也無法凌駕超然、獨立的選務機關、司法系統及媒體監督，這是民主的真諦。美國的投票制度或許不盡完美，但問題的癥結不在制度，而是企圖踐踏體制的政治人物。

1.59億人投票，66.9%的投票率創下了美國120年來最高投票率，這是美國人民及民主的勝利，如非藉助不在籍投票、通訊投票、提前投票等機制，不可能會有此成果。台灣選舉規定於投票日進行在籍投票，選務工作相對單純，開票自然迅速流暢，但潛在的缺點是，限縮、甚至剝奪了許多人的投票權。絕大多數旅居海外僑民、留學生及台商等，由於缺乏不在籍投票設計，只有忍痛放棄他們的投票權。

即使在台灣內部，在戶籍地以外工作就學者、必須執勤的軍警選務人員、行動不便殘障者、以及未被褫奪公權的受刑人等，如有不在籍投票制度，他們都能參與投票，擴大人民政治參與，同時可節省開支與社會成本。但精於算計的政客只熱衷修憲放寬投票年齡到18歲，迴避只要修改規定就可實施的不在籍投票，現在更夸夸而談美國應向台灣學習，真是民主的最大諷刺。

（作者為資深媒體人）