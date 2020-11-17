東洋公司代理德國BNT疫苗破局，遭外界質疑涉及內線交易，董事長林全質疑是「外部人」，林全雖然沒有指名外部人是誰，但參與開會的除了東洋和廠商之外都是政府官員，矛頭明顯指向蘇貞昌和陳時中團隊。雖然櫃買中心說已經初步掌握資料，但疑雲未解，還不知道要調查多久。卸任閣揆對現任閣揆的質疑，蘇揆團隊要說清楚。

東洋於上月取得BNT疫苗在台銷售有條件授權書，但卻在11月初與政府談判後宣布破局，東洋說是數量與價格有落差，未能達成協議；中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說是東洋拿不出正式授權書。破局當天，股市大量交易，因此傳出有內線交易，東洋也揹上炒股質疑。

為此，林全親上火線，火力全開，強調「拿授權書吃我豆腐」，更高度質疑是「外部人在炒股」。東洋的股價的確在拿到授權書後飆漲，在宣布破局後爆量。內線交易的疑雲罩頂，而林全把內線交易的鍋甩給了衛福部。這齣外人看來霧煞煞的戲碼，是否有內幕？

由於林全擔任過蔡英文的首任閣揆，衛福部當然是聽命於現任的閣揆，有人因此揣測，這顯然是一場蔡總統與蘇揆的代理人戰爭，當然，這樣的揣測需更多的證據，不過，好好一樁事搞到破局，又鬧出內線交易，顯然有不足為外人道的內情。

有沒有內線交易？金管會說已請櫃買中心釐清，櫃買中心說正在清查中，衛福部則說已把開會名單提供檢調單位調查。其實，櫃買中心只要查一下爆量當天的資料，一時半刻就知道是哪幾個大戶出入，何須弄了大半個月「還在清查之中」。這場代理人戰爭顯然還在角力。