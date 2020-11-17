甘迺迪家族可以說是美國最有名的政治世家，從約翰‧甘迺迪在1960年選上美國總統、他的小弟愛德華‧甘迺迪於1962年當選麻州聯邦參議員、大弟羅勃‧甘迺迪在1964年當選紐約州聯邦參議員後，這個家族就存在著神祕的政治光環，幾乎在選舉上無往不利。1963年約翰‧甘迺迪遇刺後，羅勃‧甘迺迪成為這個家族的政治繼承人，他投入民主黨1968年的總統初選，但在加州初選勝利、氣勢如虹之際，遭到暗殺身亡。愛德華‧甘迺迪雖然在1980年投入民主黨初選，但畢竟是挑戰現任總統卡特，儘管頗具威脅，但最終並未成功，甘氏家族的總統命似乎不再受到期待。

不過，這三兄弟的下一代中，仍有許多人持續他們的政治香火。約翰‧甘迺迪的兒子英年早逝，女兒凱洛琳（Caroline Kennedy）一度考慮角逐希拉蕊擔任國務卿後所空出的紐約州聯邦參議員席次，但最終作罷，僅在歐巴馬第二任時出仕美國駐日本大使。

愛德華‧甘迺迪有兩個兒子投入政治，長子小愛德華（Ted Kennedy, Jr.）因健康關係從政時間不但晚也較短，僅在2015至2019年間擔任兩屆四年的康乃狄克州州眾議員。次子派屈克（Patrick Kennedy）先是在羅德島擔任兩屆的州眾議員，隨後在1994年當選該州的聯邦眾議員，8屆任滿後退休。期間曾兩度考慮挑戰該州的共和黨參議員席次，但因被分配到眾議院最重要的撥款委員會而作罷。

他們家族的第二代及第三代在各個選舉中幾乎無往不利，直到今年9月麻州參議員初選中，羅勃‧甘迺迪的孫子、現任麻州眾議員約瑟夫‧甘迺迪三世（Joseph Kennedy, III），輸給現任的馬基（Edward Markey），成為麻州選舉史上第一位落敗的甘迺迪家族成員。

過去，甘迺迪家族成員一旦選上公職，除非是退休或是換跑道，或是死於任上，基本上競選連任都不成問題。當年約翰‧甘迺迪不到30歲就選上聯邦眾議員，3任後改選聯邦參議員也勝出，一任滿後他又參選總統，成為美國史上最年輕的白宮主人。羅勃‧甘迺迪輕易贏得1964年的紐約州聯邦參議員，但不幸和哥哥都英年早逝。小弟愛德華‧甘迺迪則是在1962年麻州聯邦參議員的補選獲勝後，於1964年開始連續贏得7次選舉，是串起整個家族在公職服務的靈魂人物。過去70多年中，除了1961至1962年及2011至2013年外，甘迺迪家族一直都有成員在美國國會服務。

在約瑟夫‧甘迺迪於初選失利後，甘迺迪家族唯一的希望就寄託在愛德華‧甘迺迪次子派屈克的妻子艾米（Amy Kennedy）身上，她今年投入新澤西州聯邦眾議員第二選區的選舉，在民主黨初選中獲勝，挑戰現任的范祖魯（Jeff Van Drew）。范祖魯在2018年代表民主黨參選，將這個自1994年以來就是共和黨掌控的選區拿下，但他今年年初更改黨籍，加入共和黨。由於范祖魯有現任者優勢，因此艾米陷入苦戰，最終因為民主黨在眾議院普遍選得不好，她還是以5個百分點敗下陣來，讓該家族近60年來第二次沒有任何成員在美國國會。

事實上，約瑟夫‧甘迺迪若稍有耐心，馬基參議員的位置遲早會是他的，畢竟馬基參議員已經74歲了，他這一任做完就已超過80歲了，再競選連任的機會不大。約瑟夫‧甘迺迪是民主黨內的明日之星，被選為川普2018年發表國情咨文後民主黨做出回應的代表，表現中規中矩。按理這個參議員的位置遲早是他的。

麻州另一個參議員華倫（Elizabeth Warren）是他哈佛法學院的老師，應當不可能是他挑戰的目標。麻州現任州長貝克（Charlie Baker）是共和黨籍，已擔任州長6年，但因沒有任期限制，他有可能兩任後再度競選連任。麻州是民主黨占絕對優勢的藍州，但貝克是全美國支持度最高的州長，因此2022年若仍是他代表共和黨參選，約瑟夫還不一定能夠獲勝，看來他真是有些呷緊弄破碗，造成甘迺迪家族在聯邦國會的香火中斷。

（作者為國立政治大學政治系兼任教授）