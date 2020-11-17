RCEP簽署了，台灣在東亞區域經濟板塊被邊緣化的壓力即將湧至，民進黨當局卻拿出一套說辭來粉飾太平，說是已經做了國際合作的超前部署，要大家免驚。

蔡政府所說的超前部署，主要指的是繼續推動新南向政策和參與美國倡議的供應鏈重組，但是，我們看不到如此的超前部署有什麼亮點和前景，不客氣地說，都只是一些不著邊際的空話而已。

先談新南向政策。早在2016年5月20日，蔡英文總統就已經在她首任的就職演說中提出了新南向政策，把它當成台灣對外經貿的首要作為，宣稱要藉由這項政策來擴大和東南亞地區的往來，「擺脫以往過於依賴單一經濟體的現象」，逐步和大陸市場脫勾。然而，4年多下來，實際情況如何？

這4年多以來，台灣和東南亞國家的經貿往來並沒有什麼突破，倒是海峽兩岸之間經貿往來不斷增長。特別是今年以來，新冠肺炎疫情不僅沒有讓兩岸之間鏈結減少，反而因為中國大陸防疫得當，經濟復甦良好，帶動台灣對大陸出口頻創新高，累積了大量順差，成為台灣GDP成長的主要源頭活水。蔡政府自誇台灣是疫情衝擊下，少數能夠維持經濟正成長的經濟體之一，卻不敢告訴大家，這可是拜中國大陸所賜。

再談供應鏈重組。新冠肺炎疫情初起之時，的確出現了一股聲浪，鼓吹供應鏈離開中國大陸以分散風險。但是，當中國大陸有效地控制住疫情，展現出相對強勁的復甦力道，美國和歐洲卻是疫情失控，經濟情勢低迷的時候，風險意識很快地見風轉舵，有了新的評估。這一回RECP能夠順利簽署，多少就是因為東南亞國家對於中國大陸領航東亞區域經濟整合，有了一定的信心和期待。

美國倡議重組「去中國化」的供應鏈只是政治操作，沒什麼經濟誘因，難怪國際間反應並不熱烈，RCEP的簽署更是狠狠地打臉這項主張。只有民進黨當局好像撿到天上掉下來的禮物，喜不自勝地積極接捧，畫大餅充饑莫此為甚。

必須注意的是，RCEP不僅提供成員國家一套遊戲規則，讓彼此之間降低要素交換與組合成本，提高生產和營運效率。同時，它也提供一個人際交往和信息交流的平台，讓成員國官員和企業家能夠建立交情和互信。這種人脈關係或社會網絡的串聯會形成「局內人」和「局外人」的分野，讓局內人比較容易談成事情，局外人只能看著別人門內歡宴，自己在門外獨自憔悴。

坦白說，沒有大陸方面的善意，台灣註定了要成為RECP的局外人，往邊緣化沉淪。不改善兩岸關係，講什麼超前部署都是空話。（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）