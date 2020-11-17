行政院長蘇貞昌一周前還強勢硬槓批評者「一方面享受防疫效果，一邊又罵政府」，如今在施政總質詢第10次遭杯葛時，態度突然軟化，拜託國民黨立委停止杯葛。蘇是目前蔡政府任內最長壽的閣揆，這位被黨內外視為充滿「霸氣」，態度強硬的院長，一反常態，除了近來多事之秋，蘇揆恐怕也感受到黨內其他派系虎視眈眈的壓力。

隨著蔡總統連任蜜月期接近尾聲，選舉反中激情與疫情鍋蓋一掀，台灣內部千瘡百孔問題一一浮現，行政團隊勢將首當其衝，而蘇內閣的保存期限恐怕也將到來。

2012年蔡蘇在競逐黨內總統初選後關係冷淡，如今蘇貞昌從政治舞台的邊緣重回核心，完全拜蔡總統平衡內部派系之賜。但黨內派系各懷鬼胎，相互結盟爭取資源位子，茶壺風暴已經不知爆了幾次。去年底立委提名，「英派」蘇嘉全槓上「新蘇聯」；不分區排名，同樣掀出游蘇角力，游錫雖爭不回排名第一，但卻拉下原居榜首的蘇揆女兒閨密。

但新系與蘇系攜手好景卻不常，今年5月，民進黨黨代表與地方黨部主委改選，蘇揆挾著政績，作風強勢，以廢除酬庸之名逼退公股新系人馬，種下新系與蘇系裂痕。7月全代會英派蘇嘉全姪子、外甥與女婿再次遭圍剿，外傳出自新潮流之手。蘇震清8月更因收賄被收押，蘇嘉全也辭去總統府祕書長之位，共同敵人英系的瀕臨瓦解，更加鬆動新系與蘇系結盟的基礎。

蘇系的再起，除了派系的恐怖平衡外，選戰期間反中的情緒以及選後爆發的新冠肺炎疫情，讓他強勢的行事風格，有了極大的發揮舞台。濫用《社維法》查辦「假新聞」，是因為反滲透的需要；伸手NCC關掉中天電視台，同樣是為了遏止「紅媒」危害「國家安全」。治安會報當然也可以因為疫情而不開。但這些藉口隨著選舉結束與疫情控制的穩定，漸已失去作用。蘇揆不惜到處點火的烽火內政作風，也開始燒向自己。

當長榮大學事件後，行政院又接連爆出發言人室利用國家資源製作匿名攻擊性哏圖文宣，發送綠營側翼粉專帶風向，以及發言人丁怡銘牛肉麵風波事件，黨內派系在一旁作壁上觀，出面護航者少。亞太15個國家簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）排除台灣，讓國人陷入另一股內外交迫的不安感中，民眾關心的食品安全、人身安全等，都不是用「國家安全」可以繼續麻痺的課題。而隨著民進黨執政第二任縣市長任期即將過半，蔡總統手上能打出的閣揆牌越來越多，蘇院長似乎隨時可以作為被犧牲的代罪羔羊。

工運指標活動「秋鬥」將在本周末登場，這些過去經常與民進黨站在一起的民間團體，今年高舉「反毒豬、反雙標、反黨國」的訴求。已被在野黨與社運團體緊咬不放的萊豬戰場固然不是蘇揆所能決策，但在關中天一事上牽涉言論自由，也成為民團此次反黨國所關注的焦點。蘇揆與中央不同調的另闢箝制言論自由戰場，只會讓黨內競爭對手樂見。內有新系覬覦，外有在野民團圍剿，隨時又可能被蔡總統甩鍋，難怪霸氣的蘇揆也只能被迫放軟身段，暫時避免過激政策落人口實，或許更可以保住整個派系與自己的利益。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）