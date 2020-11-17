國民黨籍立委曾銘宗16日質詢外交部，有關美國總統川普、國務卿蓬佩奧訪台、台美建交，或是美艦泊台的立場，外交部政次曾厚仁表示「很好」或「沒有理由拒絕」，並表示歡迎。雖然外交部後來澄清說並無相關規畫，也未與美方討論，但是從川普、蓬佩奧都急於留下「反中政治遺產」的狂熱情況，倒也不能完全排除其可能性。

川普日前曾與白宮國安團隊磋商攻擊伊朗核武設施的計畫，所幸為副總統彭斯與其他官員勸阻。與攻擊伊朗的瘋狂構想相比，川普或蓬佩奧訪台恐怕還不是最嚴重的異想天開之舉。

對於曾銘宗的質詢，以曾厚仁的地位與處境，他的答覆也談不上是否妥適，何況台美建交是國民黨立院黨團主動提出的決議案，若是他說不可能，可能會被扣上「藐視國會」的罪名。

更重要的是，現在拜登既然兩個月後就要走馬上任，我外交部更沒有這個膽量邀請川普或蓬佩奧訪台，否則恐怕會吃不完兜著走。問題是，如果川普或蓬佩奧忽然心血來潮，想在卸任之前風風光光走訪台灣一趟，蔡英文政府恐怕還真是「一個頭，兩個大」。

如果川普或蓬佩奧真想在卸任之前訪問台北，當然不是出國散散心那麼簡單。蓬佩奧12日語出驚人指出，「台灣不是中國的一部分」，主要就是根據白宮保險箱的版本，也是美國在台協會8月31日公布「六大保證」電報中的第五項保證「美國無意改變台灣主權的立場」，正好與亞太助卿史德偉所說「美國對台灣主權不持立場」大異其趣。

蓬佩奧又說：「這是雷根總統以來兩黨政府都遵循的政策」，顯示他只是把過去美國歷屆政府「只能做不能說」的事「說清楚，講明白」而已。雖然他將此事說破，未必能對拜登政府畫下紅線或產生什麼制約，但對於他在4年後覬覦白宮大位卻有莫大的幫助，至少他已勇奪「反中第一大將」的稱號。

作為不次提拔蓬佩奧出任中情局局長、國務卿的川普來說，當然對他的想法瞭然於胸。對於有史以來第二高票的7000多萬張選票，所有有意2024年逐鹿白宮的共和黨戰將都想「獨食」這塊大餅。除了川普、蓬佩奧之外，彭斯甚至川普的女兒伊凡卡，都可能在川普卸任之前訪台，以免錯失良機。

果真如此，最感到尷尬的不是別人，正是急於與川普政府撇清關係並與拜登新政府修補關係的蔡英文總統，熱烈歡迎固然不妥，委婉拒絕又太過現實。倒是現在被認為回答不夠妥適的曾厚仁，反而提供了最標準的答案。（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）