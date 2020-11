無色覺醒》賴岳謙:美國大選激情過後?台灣押寶迷失方向?(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第764集播出,由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析:「美國大選激情過後?台灣押寶迷失方向?」

華盛頓郵報(Oct. 30, 2020)以「台灣擔心拜登政府將如何與中國打交道」(Taiwan frets over how a Biden administration would deal with China)為題,報導台灣這次在美國總統大選的角色。文章以先前蔡英文總統就職的祝賀影片判斷民進黨政府在這次選舉押寶川普陣營的決定。

10月31日在總統府臨時召開的國安高層會議。會議結束後總統府對外宣稱,是針對台美關係與中國大陸軍事威脅等五大面向做出裁示,但召開會議的原因究竟為何,卻引發各界高度關注和討論。

這次國安會議其實相當倉促。甚至副總統賴清德事前都不知情,還需臨時推掉當天下午赴台東的行程;媒體記者也是臨時被通知,由此可見這次的國安會是緊急臨時召開的,而非總統府宣稱的「表定行程」。

通常府院會召開緊急國安會議,是為了應對突發狀況而舉行。但當天台灣不論國防問題或是經濟市場等,都沒有異狀發生,會後也並未見到政府祭出相關的緊急措施。

有關總統府在會後所公布的五大點裁示,分別為就中國軍事威脅與區域安全、持續深化台美關係、穩定兩岸關係、國內政經穩定及安全、未來經濟發展。上述這些裁示不僅稱不上「緊急」,許多政策更是老調重彈,了無新意。

如此,緊急召開國安會議,卻不見蔡政府的新動作,台灣的政治經濟環境,也並沒有遇到特別緊急的狀況。由此推斷,召開會議的真正原因,恐不只總統府對外的表面說辭,而是與該美國華盛頓郵報的報導有關。

過去蔡英文與川普政府的互動相當密切,不免讓外界認為蔡英文是在押寶川普能夠連任。雖然蔡英文不斷強調,無論選舉結果為何,持續深化與美國兩黨的關係,爭取跨黨派對台灣的支持是首要目標。但此篇文章恐怕已衝擊美台關係的發展。

眼看川普連任的可能性翻盤,總統府召開臨時國安會議,是在為對美國選舉押錯寶的決定做緊急應變,但總統府卻仍想掩飾會議的真正目的,如此舉措民眾也應該不好能理解其中。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享!