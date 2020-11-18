股市名嘴張國治曾說：「好的老師帶你上天堂，不好的老師帶你住套房。」其實發言人也是，近日行政院發言人丁怡銘因皇家牛肉麵事件黯然下台，便嚴重連累到重用他的蘇貞昌院長。

依據「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析指出，蘇貞昌因此事負面聲量大增，11月負面聲量31.6％，是1月的1.5倍，正面聲量僅剩4.5％，只有年初的1/4。

由此可見，丁怡銘牛肉麵事件，以及先前被抓包的「蘇小編製圖供側翼攻擊在野黨」，兩件事加總起來確實對蘇傷害不小。眼下該怎麼辦呢？俗話說得好，在哪裡跌倒就在哪裡站起來，只要找到好的發言人，相信蘇貞昌一定可以再度「上天堂」。

以下，筆者要向蘇院長推薦3位好人選，每位人選背景經驗各有不同，但行事作風都非常符合蘇貞昌衝衝衝的精神，保證能衝得在野黨不敢造次，蘇內閣再創高峰。

一、周玉蔻：談到周玉蔻的大名，江湖可謂無人不知無人不曉。馬政府時代不懼威權，把馬英九總統團隊上下罵了個遍，屢遭提告也不改「正義感」。更意外出現在馬習會後記者會現場，當眾高聲抗議馬英九不正面回答問題。事後獲媒體端傳媒專文讚揚：「每個人心中都有一個周玉蔻」，可謂社會良心。

這樣的「良心」媒體人，在蔡英文上台後繼續勇於對抗國民黨「威權」，創辦網路媒體放言，提供大眾對國民黨最正確的認知看法。這次丁怡銘受盡委屈下台，綠營千軍萬馬都噤聲怕被波及，僅有周玉蔻仗義執言，呼籲全民抵制皇家牛肉麵，「一個小老闆居然還在那裡落井下石，不厚道！」

此等有勇氣、敢言的人才，若有幸獲提拔為行政院發言人，想必一定「坐而言不如起而行」，拿出潛入馬習會的精神，每遇人質疑政府就直接到場咆哮。犯錯也絕對不會乖乖道歉下台，而是以大無畏的精神呼喚全民抵制。有周大發言人在，誰敢對蘇內閣造次？

二、陳嘉行（焦糖哥哥）：焦糖哥哥以高職生之姿，一躍榮升10萬追蹤網紅，滿足中山大學入學要求，鯉魚躍龍門成為碩士生。又在2020蔡英文總統連任戰中表現亮眼，幕前口條好幕後會論述，可謂新生代人才。

有個優勢，是周玉蔻無法與焦糖比的，就是焦糖極可能與蘇團隊有更緊密的合作互動關係。大家都知道，蘇院長早在與侯友宜選新北市長時期，便喜歡在臉書發新媒體圖帶風向，帶帶帶一路帶到了行政院，再帶到立院議場二樓被上報記者拍到。而依據上報報導，蘇貞昌幕僚剛做好的罵在野黨圖，才一轉眼間就出現在焦糖臉書，由此可見雙方互動緊密。知根知底，相信蘇院長比較敢用。

焦糖出任行政院發言人，對蘇院長還額外有二大好處，其一是焦糖哥哥經營越南菜餐廳，與越配有過官司往來，有利行政院推動新南向政策。其二是焦糖哥哥以高職畢業生之姿躍升中山碩士生，有助教育部推動終身教育。這些相信都能替蘇院長加分，焦糖真乃為行政院發言人上佳人選。

三、范世平：以學歷來說，范是3位當中最高的，是政大東亞所博士。2015年，當眾人都預測蔡英文將當選總統之際，范世平針對兩岸關係做出預測：「蔡英文不會主動挑釁大陸」、「不相信會出現雪崩式斷交」。事後來看這是一個正確的預言，蔡英文上任四年半，台灣邦交國從22個降為15個，「僅」減少31.82％，果然沒發生雪崩式斷交。

范教授不只預測功力高超，也對中國政情有深入了解，范教授曾於「鄭知道了」節目中解釋中國大城市下大雨淹水的原因是「因為他沒有下水道」，點出中國大城市無下水道的「事實」。近日關於軍機繞台，范教授更點出中國不敢面對的真相：「中國政府沒錢了才只派無人機來」、「下次要更便宜只能派紙飛機」。有范教授當行政院發言人，何懼中國大外宣？范教授一張嘴就可以戳穿一切中國宣傳，對民進黨勝2022選舉大為有利。

以上3位誠摯推薦給蘇院長，一定會有人說筆者這篇文都是在戲謔，這些人哪能用。但現在蘇內閣這麼講求戰鬥力，連蘇院長自己面對直接都嗆在野黨「勿享受防疫成果又罵政府」了，難道蘇院長不配擁有一個夠兇夠辣夠會踢館的發言人？懇請蘇院長重用以上三人，最好三位都用，一正二副發言人，保證讓蘇院長民調再創高峰。（作者為網路媒體工作者）