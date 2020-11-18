歷史會記住這一天，中華民國109年11月18日，台灣新聞自由死亡。

執政當局罔顧憲法對於言論自由的保障，國家通訊傳播委員會（NCC）背叛其組織法第一條明定的維護憲法言論自由的成立宗旨，悍然決定關掉中天新聞台。這是一次赤裸裸的政治裁定，一次明目張膽的政治判決，他們儼然帶著劊子手行刑後的獰笑宣告：台灣一言堂的時代來臨！然而，這個違逆憲法本義、時代潮流與消費者意願的惡劣處置，卻是台灣自由化、民主化以來最黑暗的一天。

宣判中天死刑，其實早已下定結論，國家通訊傳播委員會從聽證會到委員會決議，不過是行禮如儀的過場。一個無可抵賴的事證，是今年5月間總統府會議紀錄遭駭，洩密文件顯示，將提名王維菁和林麗雲為NCC委員，因為這兩位學者「可配合處理中天」，其後的聽證會中，這2位御用委員、無格主持人、7位所謂「鑑定人」同聲一氣，絲毫不遮掩地暴露執政當局既定的結論，就是不准中天換照，果然總統府交付任務「圓滿」達成。

達成清算中天的目標

眾人皆知，蔡英文政府執意關掉中天新聞。政壇盛傳來自蔡英文總統身邊的消息，2018地方公職選舉，中天電視站在執政者的對立面，結果造成民進黨慘敗，當局萌生仇意，對中天產生殺機。蔡總統「要讓蔡衍明痛」的說法言之鑿鑿，如今瓜熟蒂落，達成清算中天的目標，也為清理媒體生態立了威勢。這絕非中天一家電視殞落的小事，而是台灣核心價值遭受損毀的大事，因為這是「破窗理論」活生生的呈現，路上一輛車子的車窗被打破之後，就會引來跟進效應，許多附近車子的車窗也會跟著被打破。如果執政當局因為不滿一家媒體的新聞與言論取向，就運作NCC把它封了，其他的同類型內容的媒體難保不會被同樣處置；換了另一黨執政，是否比照辦理關掉立場對立的另一方媒體？這就將沒完沒了，言論與新聞的自由環境將不復存在。

NCC聲稱的關掉中天新聞台的理由，包括：中天遭大量檢舉申訴，新聞專業不佳，致裁罰案件過多，內部自律機制失靈，以及老闆過度介入。這些理由完全既昧於媒體實務，更違反傳播的基本道理。如果用同樣標準檢視，不准中天換照的理由實在遍見於其他電視媒體，那台灣所有新聞台是否都應該關掉？中天遭受關台處置，全然出自政治追殺，意在殺雞儆猴，逼迫所有媒體順從當局意旨報導與評論，否則同樣格殺勿論。

對衛星電視如此處置，完全是執政當局基於政治目的濫用權力，故意將無線電視的管理邏輯套在衛星電視身上，違背了衛星電視並未占用頻譜稀有公共資源，因而管理強度不必與無線電視一致的世界潮流，也不符科技提供媒體多元性存在而可助益民主的原理。執政當局不是不知媒體結構多元發展的必然性與必要性，仍強行對媒體的內容進行政治審查，套用無線頻譜的管理觀念來封殺異議媒體，不僅開時代倒車，也開起準備碾壓言論自由與媒體自主的怪手。如此倒行逆施，今後台灣還有何新聞自由可言？

對於媒體質問關掉中天是否打壓言論自由？NCC主委陳耀祥辯稱程序完全合法，暫且不論NCC是否依法行事，委員們的實質意向確實秉承當局意志辦事，這才是問題的關鍵。更令人驚駭的是，陳耀祥對於中天稱「台灣不能只有一種聲音」的天經地義觀點不以為然，竟說：這是「對所有媒體從業人員一種汙辱」，還說台灣一直有不同聲音存在，還說台灣只有一種言論是過去黨國年代，並說不是中天以外的，就只有一種聲音。

向專制社會大步前進

歷史終將證明，在關中天之前，台灣不只一個聲音，但砍殺新聞自由的大刀落下後，台灣就向只有一個聲音的專制社會大踏步前進。真正「汙辱」台灣媒體自主精神的，是陳耀祥及NCC其他委員，更是躲在幕後的蔡英文政府首長們。

中天新聞深知，被關不只是「一家電視台消失」的簡單事情，而是整體新聞自由與媒體經營環境惡化的嚴重事態，所以不會甘於屈服，不會坐視台灣言論自由慘遭斃命，必將採取法律行動反擊。這是台灣民主發展與新聞自由重創的歷史性事件，所有保有尊嚴、有風骨、有使命感的新聞人都應有切膚之痛，都應該起而抗爭，向執政當局大聲說不，為捍衛新聞自由與民主價值奮戰到底！