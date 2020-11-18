民進黨政府為了確保民意清一色支持政府，而且附和政府反中政策，一直處心積慮把異議媒體當作逆反者，非置其於死地不可，做為反中祭旗的犧牲。

民進黨政府高舉反中軍旗，近似於古代行軍打仗，持有一支用來標誌自己軍隊的旗，以凸顯這套精神象徵，壯其聲威，並尋求神明保佑，為此而要對軍旗進行祭祀儀式。後來行軍打仗，多會有一支用來標識自己軍隊的旗子做為祭旗，用牲畜、戰俘，甚至將領作為祭品，斬首祭祀軍旗。

進入現代，使用牲畜或人命作為祭品不被允許，其意義也有所擴充，引申為要一個人或小撮人為錯事或罪行負起全部責任，也就是充當代罪羔羊，另亦有殺一儆百的含意，當權者透過重罰，達到對大部分人的警戒效果，使他們不敢不謹守執政者要求的規範，從而穩定局勢。執政當局為了證明反中保台路線英明偉大，全民景從，於是磨刀砍殺犧牲。

中天電視這種不願積極配合反中親美政策的媒體，自然成為執政者眼中釘，欲除之而後快，以免繼續拆執政者的檯，壞了執政黨對外對內卯力推動的大事。在執政當局的估算中，殺牲以祭戰旗，不僅可以消除不配合的內患，也可以向北京當局展示威儀。為了達成這種盤算，憲法保障的言論自由可以踐踏，獨立機關的自主立場可以輕賤，人民需要多元化媒體的需求可以罔顧。這讓我想起當年魯迅《答楊邨人先生公開信的公開信》所說的：「先生們以『前衛』之名，雄赳赳出陣的時候，我是祭旗的犧牲。」

如果只把中天當作一家媒體企業，將其做為犧牲，倒也小事一樁，動搖不了國本。但是，中天不只是一家企業，它是體現民主價值、落實言論自由、人民享受自由權利的重要載體，將其關閉，或許可讓執政當局耳根清淨，但當一個社會的媒體結構淪為清一色，就是對事實的多角度報導、對意見的多元化呈現的扼殺，必然遭來朝野眼光的狹隘與見解的偏執，難免在應對內外問題與危機中出現更多盲點。

多元化媒體有助於對客觀事實的完整掌握，有助於迥異意見之間的交流、溝通與激盪，從而擴大視野，認清現況，涵納仁智之見。以兩岸關係為例，如果在執政當局長時期的管治之下，全部媒體立場相同，只報對岸黑暗面新聞，只呈現追求獨立的主張，則朝野還能準確認清現實情狀與趨向嗎？還能經由正反參照與多方思考而做出縝密的善策嗎？須知，關閉某一類型的媒體，就是關閉一扇窗，也在房內砌一堵牆，讓房間變暗，溝通變難，從而朝野變得耳不聰目不明，智不開慧不啟。在一個言論自由與媒體經營受限的社會，異議媒體經常被當犧牲品對待，其結果必然是窄化人民的見識，造成愚民的效果，而無論朝野，都會因被蒙蔽而易對情勢誤判，對於趨吉避凶之道茫然不明。

在兩方處於對峙關係的型態下，如果兩邊民眾都被單一立場與角度的訊息與論述蒙蔽，相互之間的盲目與激情極易被挑激，彼此的敵意隨而升高，為衝突添柴加油。政府間的敵對尚可經由權力菁英的理性計算而趨於穩健。人民之間的敵對則受衝動情感的支配，極易出現政治菁英無法煞車的衝力，甚至造成執政當局被激憤民意綁架的情況。

因此，塑造一面倒的輿論環境必然導致純然的對立，在兩岸絕對值天壤之別的現狀下，這樣必然造成對台灣的嚴重傷害。須知，媒體的多元化有助於避免兩岸的民族主義對撞，培養對於彼此設身處地的同情性理解，否則衝突升高與僵局對峙難以避免。