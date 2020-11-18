第一代007史恩康納萊10月底去逝，影迷震驚與不捨。不捨是自然，震驚的卻是網上一直流傳他怡然自得於退休生涯的影片，不料無常也就到來。之前他已有失智之說，但失智是當前無以對抗且悄然就臨之病，並不妨礙他過去所予人的生命形象。

談生命形象，的確，儘管他被認為是007角色中的豐碑，辭演007後轉型又如此成功，但史恩康納萊在許多人心目中早已不是一個演員，他更是以一種年紀愈大智慧愈圓熟的生命形象深入人心。

有句話說：「歲月就是一把殺豬刀」，這在以亮麗外型為本的演藝圈尤然。但雖說如此，早些年演藝圈還真有將歲月變成生命「正數」的人，史恩康納萊就是一個典型，69歲時與30歲的凱薩琳‧麗塔瓊斯合演情人，雖滿臉鬍鬚，卻一點違和感都沒有。

這樣愈老愈耐看、愈有生命風格的演員在東方，大家熟悉的是，已成昭和時代象徵的高倉健，他一樣年輕時俊帥，但大家記得的卻仍是成熟乃至帶著蒼茫意味的晚年，就演個小小鐵道員，也讓大家看到生命的厚度，而這厚度不只來自劇中設定的角色，更就以高倉健自己實然的生命典型在支撐。

高倉健是大陸熟悉的日本演員，他這生命典型撼動了不少大陸人，許多慣談中日矛盾的人談起高倉健，也不得不感慨他就是一個人格者。

略早於高倉健，大陸較陌生台灣稍熟悉的，則有仲代達矢，他的代表作是《切腹》，那武士的凜冽冷然至今猶是一絕，88歲的他，這幾年劇中角色總帶有哲思，也只有實然生命就如此者才能詮釋。

男的如此，女的也不遑多讓，最典型的是吉永小百合，少女時清純可人，年老更見魅力，前幾年日本觀光振興協會網上票選觀光大使，她以70高齡位居榜首。

網路票選是偏向年輕人之事，選出吉永小百合真令人意外，但她之外，還選出了68歲的導演北野武、56歲的演員渡邊謙，這說明在一些年輕人眼中，年輕不是一切，因歲月而有的內涵，以及對事業的堅持、對社會的貢獻更為重要。

可惜的是，要在兩岸演藝圈找這樣的人就難，往後更不可能出現。畢竟，不說演藝圈，連該嚴肅的政治圈乃至最需要歲月沉澱的文化圈，兩岸都充滿了「媚青」現象。

「媚青」是2017年大陸出現的名詞，指成人社會一味獻媚、討好年輕人的現象。而這樣的「媚青」必然導向社會的淺薄化。

本來，重視年輕人是應該的，年輕人有理想、有衝勁，不說未來歲月屬於他們，即便當下，少了他們，社會也容易暮氣沉沉。

取悅年經人，是這時代商業的必然，階級固化下，多數年輕人只能顧及眼前，青春正盛，又容易被撩起欲望，商機就在這裡，這些年韓流帶出的青春浪潮正是如此。

商業外，政治界考慮的更為現實，年輕人有熱情，但涉世未深也容易被操弄，太陽花學運讓民進黨嚐盡甜頭，國民黨吞下苦果，所以兩者都競相示好年輕人。選舉年齡下調18歲，看似照顧人權，更多其實是這種現實考量。當然，台灣政治的表演化，也是「媚青」的溫床。

坦白說，世代更迭迅速，大家深怕自己過時，「媚青」原也是一種自然的人性傾斜；但說「自然」，就跟「亮麗繁華」是演藝圈的「自然」般，正需要有史恩康納萊、高倉健、仲代達矢、吉永小百合這類人的堅持與成熟，才不致讓一切都隨波逐流。而這幾個人就讓我們看到，即使身處最五花十色的演藝圈，生命的厚度依然可操之在我。

說操之在我，應該可求諸最需要歲月沉澱的文化界，但遺憾地，「媚青」也已是台灣文化界的普遍現象。原來，文化人就容易感傷歲月的流逝，現在更多人則因不想失去大氣候下的舞台而「媚青」，就以此來刷自己的存在感，坦白說，這就像老人大談情色般，只是益見不堪，連文化界都如此，正可謂窮斯濫矣！

重視年輕人與獻媚年輕人畢竟是兩回事，將歲月的意義抹掉，不只社會淺薄，生命也必然更加倉皇，2017年大陸有了「媚青」的反思，台灣呢？談兩岸的文化比較，這是一個值得深思的話題。 （作者為文化學者）