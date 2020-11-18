雖然早在預料範圍內，但行政院通傳會決定不予中天新聞台換照，還是當代台灣新聞界的一次重大事件。畢竟，這是我國自有電視事業以來，第一次由行政機關封閉了一個專業新聞頻道，也是解嚴以來，第一次政府封殺新聞自由的強烈倒車，更是在當代主要民主國家陣營中，難以想像的禁忌違犯！

眼前活生生的例子是，即使像美國總統川普如此痛恨該國主流新聞媒體，其行政部門在過去4年內，也沒敢動過以行政手段關閉新聞媒體的念頭。無他，新聞自由是美國民主政治體系中的重要支柱，這在美國已是深入人心的基本常識，在川普之前，討厭新聞媒體的美國總統，也所在多有，但從未聽聞任何一屆的美國政府，想用行政手段封殺新聞媒體。這條紅線，不但不能跨越，連想都不能想，因為這正是民主政治和威權專制的主要分野之一，是民主政府不能觸犯的禁忌。

要注意的是，在美國憲政史上，政府確實和新聞媒體打過不只一次的憲法官司；但那也僅僅是針對特定報導內容的爭議。即使在美國政府阻止《華盛頓郵報》報導越戰國防部檔案的憲法官司中，當時美國政府祭出了國家安全的大帽子，聯邦最高法院還是多數裁決華郵勝訴。可見，第一，有爭議，只能談新聞報導個案；其次，講國家安全也不能完全壓制新聞自由。第三，政府直接關閉新聞媒體，是動搖民主政治根基，這已超出政府可以和新聞媒體爭論的範圍。

然而，人家不敢做、也根本不敢想的事，我們的政府還是做了。這不是關於政府和媒體對特定新聞處理方式間的爭議，而是以行政手段直接關閉了一家新聞媒體，永遠剝奪其發聲的權利與自由。

除了扼殺新聞自由，通傳會在審議中天新聞台換照案時，還犯了新聞學的幾項嚴重錯誤。

首先是故意漠視中天新聞台並非無線電視台，並不占用稀有資源的事實。在上百個衛星頻道中，中天新聞台在規畫節目取向時，有自己的節目政策與目標觀眾，只要內容不違背國家法令，對什麼特定人物報多報少，根本只是中天的市場評估，也是中天要自負的市場風險，完全不違背衛星電視環境中的經營倫理或公共道德，也不該是政府對中天節目內容的監理範圍。

其次，對於所謂的媒體內控機制和新聞部的專業自主。如果如通傳會認定的，只能由新聞部工作人員共同決定及自我管控，媒體負責人完全不能涉入；那麼，為何通傳會就有正當性，能對中天新聞部該如何運作說三道四呢？難道，通傳會委員比中天新聞部人員更懂電視新聞部「應該」如何運作嗎？只有通傳會委員才有資格說，怎麼樣的「內控」才是「好的內控」？只有通傳會委員才知道，中天的獨立監察人每天要看幾小時中天新聞，才算是盡到獨立監察人的責任？通傳會為什麼不乾脆制訂一份鉅細靡遺的「電視新聞部節目製作規範手冊」，每項動作該做滿幾小時或幾分幾秒，新聞部裡哪個職位的人該如何上班，誰可以「內控」同事；誰又只能被「內控」，都規定得清清楚楚，監理起來不就更精確了嗎？你笑說不可能，但通傳會就是對這些事情都有意見啊！

最後，也是最不可思議的是，通傳會在處理觀眾對中天新聞台的申訴，特別是對中天政治新聞的申訴時，竟然是「凡申訴、必有理」；「申訴者，一定對」。然後，只要中天不按申訴意見「改進」，就該懲罰，卻完全不考慮，大量的申訴中，是否有選舉期間的「對敵投彈」？

凡此種種，都顯示通傳會對衛星電視產業環境和電視新聞製作的外行領導內行、外行管控內行，以及最不可思議的，外行封殺內行！

民主國家最重視的新聞自由，最不去碰觸的扼殺新聞自由禁忌，通傳會毫無顧忌地跨越了這條紅線，寫下我國新聞自由史上最黑暗的一頁。這不是中天的問題，而是政府自毀民主基石的大問題。通傳會不但對新聞專業外行；對民主政治與新聞自由的不可分割，更是大外行。通傳會不只關掉了中天，也關掉了這個政府的執政正當性！（作者為中國文化大學新聞傳播學院院長）