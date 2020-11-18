中天電視終於在國人矚目下被政治審判以7：0宣告終結！這是媒體自由化的警鐘，也宣告言論一言堂的時代終將來臨。這是30多年來台灣民主化的重要逆退，民粹威權主義已經正式開始。

過去研究自由化與民主轉型的人士，都強調自由化是以「國際公認的人權與自由」為規範，並以憲法所界定的自由權為基礎，強調維護「最大程度的言論、思想與出版自由」。因此，自由化是民主轉型的重要基礎，是社會穩定的標誌，也是自由民主的重要內涵。

如果缺乏了自由化的基石，只有民主選舉的結果，公民社會的獨立自主將備受威脅，而政治社會的兩極對抗、以及族群的紛爭亦不可避免；那就是「非自由的民主」（illiberal democracy）取代「自由民主」。目前東歐的匈牙利、波蘭，正在經受此一考驗。而美國大選前後的社會對立、政治對決，也讓自由民主承受嚴峻的考驗。

至於民主化，則特別強調對政治參與的權利保障，以及政治參與管道的開放，其目的是賦與各種不同政治立場的力量參政議政的權利和機會，以達到「公平參與、公開競逐、公正監督」的目的，進而避免政治言論獨攬、威行獨裁專政的危機。這正是媒體全面綠化的氛圍下，中天電視獨樹一格，講真話、對抗政治濫權，反對不公不義的關鍵意義。

過去30多年，民進黨得到自由化與民主化的保障，從一個受壓抑的反對力量，變成合法的在野黨，再進一步成為執政黨，最後竟然成為一個掌握五權、獨佔政治社會發言權的獨霸力量。這是台灣自由化與民主改革的重要進程，也是自由民主的表彰。

現在，民進黨政府卻關起了言論自由與公平競爭的管道，藉口媒體管制，將異議媒體中天電視執照吊銷，關上了言論多元化的大門，也象徵政治參與管道的緊縮，這不但是民主化的逆退，同時也是自由化的淪喪！這是不能原諒的政治愚行，也是「勝者全拿、不容異己」貪念的具體反映，更是自由民主的失敗和民進黨的失智。

至於所謂的獨立機關國家通訊傳播委員會、促進轉型正義委員會、不當黨產委員會等，則藉無黨籍、無政黨屬性之名，出賣公民社會的良知，竟然甘心成為不折不扣的「政權附翼」份子，也就是革命無膽、分享有分！歷史將會記下他們趨「綠」附勢的印記，而且如影隨形！

（作者為中國文化大學教授）