香港媒體報導大陸擬制定「台獨分子清單」，《環球時報》暗示蘇貞昌在列，蘇貞昌回應「不屈服」，媒體解讀「北平模式進行中」。這個話題在台灣並未引起太多關注，卻戳中大陸輿論的興奮點，去年陸媒製作的「台獨撲克牌通緝令」又廣為傳播。大陸媒體的激情會不會傳回台灣，因而掀起新一波民粹衝突？兩岸和解的希望會不會因而更黯淡呢？

大陸此刻拋出「台獨清單」似乎有跡可循。今年5月大陸人大委員長栗戰書在人代會報告上，罕見將「堅決反對和遏制台獨分裂勢力」列入人大工作任務，陸方不具名「權威專家」解讀，陸方要從法律層面作出更細緻的對台安排。兩會閉幕後的《反分裂法》15周年座談會上，人大法工委主任沈春耀透露，人大將進一步「完善有關法律制度，為早日解決台灣問題作出新貢獻」。

陸方的「台獨清單」有可能是接續上述脈絡，仿照處理《香港國安法》的方式，從法律層面（如增修反分裂法細則、人大常委會通過決定、發布所謂通緝令等）反制台獨的又一個重要動作。不過，相比《香港國安法》生效後，「槍桿子」和「刀把子」盡在北京手中，港獨和泛民派政治空間被極大壓縮，香港貓鼠政治遊戲乃告終結，但台灣問題本質上與香港不同，台灣內有完整主權與治權，外有美國支持。

不過，不破不立、先破後立、大破大立，「破」與「立」是相互依存、轉化的關係。看得出來，北京很想複製香港經驗，以「重拳」打破僵局，促使民進黨政府與台獨切割，進而恢復兩岸正常的互動往來。從另一種角度善意理解，大陸開「清單」還是為了在「和統」與「武統」之間再劃下一道紅線，如此一來，北京就不需時常因台灣個人或政黨的言行，面臨是否啟動《反分裂法》中「非和平手段」動武的難題。

北京需要從長遠的戰略角度思考，兩岸關係究竟更需要「破」還是「立」？自2008年兩岸在九二共識基礎上開啟協商合作以來，無論是ECFA等23項協議，還是兩岸公權力實質對等互認、馬習會，兩岸關係都處於「立」的過程。蔡政府上台後否認九二共識，「破」這一筆帳當然算在民進黨頭上，但大陸是否有必要隨民進黨起舞，繼續一「破」到底，讓兩岸和平發展無法回頭？

兩岸關係不需要「破」，而是需要堅持不懈地「立」。大陸十四五規畫的涉台段落，大篇幅都用在促進兩岸經濟合作、融合發展，這就是「立」的積極訊號，是為兩岸水到渠成的和平統一奠定基礎、創造條件的必要工作。至於「破」的面向，川普即將黯然下台，蓬佩奧「台灣不屬中國」只是謝幕前的自白，拜登政府很大機率將重新回歸對台模糊路線。既然最不確定的美國因素將「破」，現在最需要反而是「立」，也就是兩岸重建溝通、重建信任。

北京需要思考的另一個問題是，透過「台獨清單」打擊台獨，美其名曰「迎頭痛擊」，但這究竟是一記「實拳」還是「虛招」？同樣以《香港國安法》作為參照，北京事前保密到家，不透露一絲風聲，一宣布便震撼中外，此乃「實拳」。但「台獨清單」提前放話，消息源《大公報》隔日刊發評論稱，大陸提出清單問題意在警告川普政府和蔡政府「不要輕舉妄動」。如此看來，「台獨清單」難道只是大陸對蓬佩奧「台灣不屬中國」的回擊，到頭來還是對台文攻的老套路？

兩岸問題錯綜複雜，認清「虛」與「實」相當重要。兩岸之間的互嗆、批駁、法律戰、資訊戰、艦機鬥法，都是低階的戰術層次，本質上都是「虛招」。大陸對全球經濟的主導、兩岸經濟的合作、社會的融一，才是「實」的一面，也就是從中美實力消長的結構性變局中，如何讓兩岸走向心靈契合的大戰略。

大陸領導人說過，會尊重台灣人民選擇的道路與體制。保障言論自由、尊重表達不同意見的權利，既是中華民國憲政體制應有之義，也是台灣人民珍惜的價值。民進黨政府不談統一，但也不會推動法理台獨。那麼，時間是在大陸，只要堅持和平發展，台灣民眾一定能做出明智的選擇。