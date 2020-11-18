新華社16、17兩日連續以「特稿」方式，訪問多位親歷1992年香港會談的重要涉台官員，完整還原九二共識的談判協商過程，接著訪問親身參與「馬習會」的海協會長張志軍，細數在九二共識基礎上達成的兩岸成果。在九二共識快要發生「質變」之際，北京端出「原汁原味」的九二共識，以導正「符號化」說法，並守住底線。

新華社訪問了海協會副會長周寧，他1992年以海協會諮詢部副主任、海協會主談代表身分，參與這場香港會談。他提到，海基會當時提的方案之一是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」，並建議「在彼此可以接受的範圍內，各自以口頭方式說明立場」，且這一口頭表述方案，當時經由雙方逐句念出並複述一遍，皆確認無誤。

報導指出，「海基會提出『對於一個中國的涵義認知各有不同』，而海協會可用此前表明的『不涉及一個中國政治涵義』的態度予以處理」，並認為這體現了求同存異的政治智慧。

第二篇特稿，則是以參與馬習會親歷者張志軍為主角，提到就是因為有九二共識政治基礎，兩岸才能恢復商談、簽署23項協議、陸委會與國台辦建立常態化聯繫機制、以及促成2015年的馬習會。值得一提的是，文章中關於馬習會的表述。

張志軍在詮釋九二共識時更表示，「體現了巨大的包容性和善意。這不僅符合客觀事實，也符合雙方各自規定，同時使兩岸可以暫時擱置某些政治分歧」，其中「雙方各自規定」，指涉的就包含《中華民國憲法》。

藍營內部對九二共識出現雜音，新華社用這兩篇文章發出強烈訊號，展現堅守九二共識底線決心。