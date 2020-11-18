行政院前發言人丁怡銘上周誣指冠軍牛肉麵店家使用萊牛，遭打臉後，又發生疑似公帑買麵爭議，雖然整起事件因為丁請辭而落幕，但過程中接連不斷的謊言，和「習慣性打統編」的發票，讓人質疑這個執政團隊裡究竟還有多少藏污納垢？

早在桃園市長鄭文燦還是行政院新聞局長時期，丁怡銘就已跟在鄭文燦身邊學習，蔡英文參選總統時，丁成為幕僚團隊一員，蔡當選後，又進府跟在總統府發言人黃重諺身邊觀摩。2018年蘇貞昌參選新北市長，擔任競選團隊宣傳部主任，丁怡銘可說是民進黨培養發言人的最佳範本。

丁擅長文宣戰，從他平時犀利的發言和身旁小編團隊三兩下就完成一張梗圖，都能看出訓練有素，這是蔡政府年輕幕僚群最重要的特質。但從這次事件，也看出許多共同的問題，就是一旦犯錯，寧可說謊，也不願道歉，就算被迫道歉，也還要繼續硬拗。

事件的起因是台北市長柯文哲提出萊豬爭議，為了證明吃萊豬沒問題，丁怡銘12日在記者會中，刻意用了台北市舉辦的牛肉麵節做例子，指控得到冠軍的店家用的就是「萊牛」。這場記者會顯然是經過事前的精密策畫，不僅秀出印有該店家的圖片，連麵店採用的是美國牛肉都調查過，但丁始料未及的是，店家會立即公布不含萊劑的檢驗報告。

毫無證據指控店家使用「萊牛」是丁在這起事件所說的第一個謊言，被店家打臉後，趕緊去買牛肉麵滅火，卻被抓包打上行政院統編，形同「犯了錯還拿公帤犒賞自己」，在眾怒下，丁硬拗這筆錢他一開始就說要自己出，是祕書「習慣性的放了統編」。

直到臨下台當天，一連串的謊言都還沒結束，15日上午《周刊王》報導丁已向行政院長蘇貞昌請辭。但丁公開表示，「相關報導純屬記者個人臆測，與事實不符」，不料到了當晚就被證實請辭獲准。

比起說謊，更嚴重的是發票「習慣性打統編」，2006年台灣紅公司負責人李慧芬在台北君悅飯店住宿的發票，被堂姐李碧君拿去轉交吳淑珍，最終爆出陳水扁的國務機要費案。

之後馬英九任職台北市長的特別費，蔡英文、李登輝、謝長廷、蘇貞昌共7千多名政務首長特支費都被調查。逼得立法院2011年通過特別費除罪化，讓2006年12月31日以前的特別費可免責，但之後的仍得依法核銷。

丁怡銘的牛肉麵事件，因為很快被發現有報公帳之嫌，快速撤銷後重訂，但之前類似私人用途的發票，是否有違法核銷？執政團隊還有多少人的發票是「習慣性打統編」？都該好好徹查。