美國媒體Axios在2020年11月7日的一篇報導中，有指出為預防拜登，川普團隊已準備在下台前最後10周的時間裡，針對北京通過一系列強硬法案。而Axios在第二天便透露它獨家取得美國國務院外洩名為「中國挑戰的要素」藍皮書，在第一頁上便指出，「中國因其行為而成為挑戰」，企以反映美國政府對中國崛起的因應措施。

另方面，在美國衛生部長、國務次卿相繼訪台之後，台灣內部是有不少人開始盼望美國國務卿蓬佩奧能訪台一行，美國在台協會（AIT）甚至承諾會將邀請轉達給蓬佩奧。特別蓬佩奧在11月12日又表示「台灣非中國一部分」這個立場後，這確實鼓舞了台灣內部「反中」族群的心坎。

不過，這些報導至今未見有川普個人及其團隊的證實，但是總統當選人拜登應是未來兩岸政策的主導者，他所構想中的兩岸政策會是什麼樣的走向？根據台北官方的新聞稿及文件閱讀下來，可以得悉這位美國下任總統對兩岸的基本態度與立場。

在台海兩岸重啟對話部分，拜登曾表示，台灣在2000年選後民進黨上台執政，在政治上產生了巨大改變，北京該採取何種立場應對，顯然面臨困難。但兩岸未能開啟對話的責任在哪一方？他不應下判斷，不過他也強調，在解決兩岸關係的歧異上，要獲得台灣人民同意。

另外，在兩岸互動部分，拜登認為：美國希望兩岸都能清楚了解美方政策及立場，不論是大陸或台灣都不能對美國依據《台灣關係法》處理兩岸關係的承諾與立場，有所誤解。所謂美國的立場就是：台灣不能走向獨立而指望美國保護；另方面中共如果對台動武，任何事都有可能發生。同時拜登在2001年訪台時與陳水扁都認為，有必要與大陸交往，大陸唯有愈開放，才愈能接受國際秩序規範。

以上敘述，是拜登過去歷史紀錄的部分，而且多數還是在國會擔任議員的期間。但等到明年1月之後，他將負起執政重任，兩岸政策又會是如何？

先看拜登可能重用的官員，或知一二。像國務卿熱門人選布林肯，副國務卿坎貝爾，國防部長傅洛依，都曾在歐巴馬時代擔任要職。他們對兩岸事務非常嫻熟，對台灣更不陌生。2015年蔡英文在競選總統期間訪問美國時，曾進入國務院，而在國務院與蔡英文會談的人就是布林肯。而坎貝爾曾任柯林頓時期國防部亞太副助理部長、歐巴馬時代國務院亞太助卿，「重返亞太再平衡」便是其精心策畫的外交戰略。至於傅洛依，則更有一句名言：「如果美軍能發出威嚇，令外界相信他們能在72小時內擊沉所有在南海出沒的中國軍艦、潛艇和商船，可能會讓中國領導人在採取一些行動前三思，例如封鎖或入侵台灣。」用人或可探測出政策走向，拜登所重用的官員，基本上友台但也站在反中的前哨。

那拜登呢？像BBC一篇〈關注對中政策〉立場闡述上，就很確定認為拜登對中國大陸的強硬基調將不會有任何改變，但目前拜登仍未就美對中未來走向提出具體政策，依舊是模糊不明的狀態。同時拜登已強調，願意在符合美國利益的領域與中國合作，包括公共衛生、氣候變遷、核子擴散等，打開合作之窗，可望為美中關係良性發展創造良好機會。所以美國學者葛來儀在接受中央社專訪所曾說，美國對台政策不太可能回到過去民主黨政府時代。但不管如何，看政策要看現在，這是對的，但參考拜登過去的態度來體會現在，不也是另一條「途徑」？

（澳門理工學院名譽教授）