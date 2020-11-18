針對中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）18日下午由主委陳耀祥舉行記者會，說明審查結果為：駁回申請、不予換照。這是NCC自2006年成立以來，首度對新聞台做出不予換照的決議，其結果就等同撤照。

NCC所持的理由似是而非、吹毛求疵，甚至可說是政府直接干預新聞媒體經營的事項，充滿既定立場和偏見，令人感受到民進黨政府對中天新聞台根本就是欲加之罪何患無辭，可恥至極！

儘管陳耀祥強調，這個結果是由NCC的7位委員共同做出的決定，然而誰都知道，蔡政府必欲除中天而後快，早就心意已決。不健忘的話，大家應該記得今年5月，在總統府流出密件中，前蘇貞昌辦公室主任黃致達曾提及，「NCC的3位新任委員中，有2人是媒改學者，偏綠，可以配合處理中天。」至於其他所謂「比較有理想色彩的人」，行政院認為主委「應該要負責溝通。」溝通什麼，不言可喻。

此份密件流出後，引發社會譁然，然而民進黨政府卻完全不見收歛。10月26日NCC舉行中天換照聽證會，竟挑選了2位反旺中運動發起人擔任主持人，聽證會一面倒的批判中天，根本不給中天公平辯解的機會。

看到NCC最終的決定，只能說，一切就是按著民進黨政府早已鋪排好的劇本走。然而，這不只是中天一家新聞台的「預知死亡紀事」，民進黨政府的黑手大剌剌地箝制媒體、扼殺媒體，從此，台灣的新聞自由已死、言論自由已死、民主自由已死，台灣社會將進入專制威權的一言堂。哀哉台灣！歷史將會記住這一天！