美東時間11月5日，敗選卻不認輸的美國總統川普憤怒地召開白宮記者會，生氣地指控「我才是贏家，不能讓民主黨偷走勝利」。由於川普的控訴並未出示任何證據，美國三大電視網ABC、CBS與NBC，隨即用跑馬燈顯示「我們必須切斷總統的直播演說，因為他的指控幾乎都是假的。」，並中斷直播。CNN雖然沒有立即中斷轉播，當家主播安德森．古柏在記者會後，痛斥川普的煽動性說法不負責任，還痛罵川普「就像一隻過胖的烏龜，龜縮在白宮裡逃避失敗的現實。」

事後，一向對媒體極不友善的川普，並沒有對三大電視網採取撤銷執照、罰鍰或是警告的處分，也沒有對CNN主播「汙辱」他的言詞，提出誹謗的訴訟。因為，粗魯無文如川普也知道，美國媒體享有崇高的言論和新聞自由，即使是全世界最有權力的人，都不敢、也不應輕捋媒體的虎鬚。

場景換到台灣。國家通訊傳播委員會NCC今天中午悍然開鍘，不讓中天電視換照；NCC成了新聞管制委員會（News Control Commission）。NCC又一次地自我證明，台灣廣電媒體的新聞自由與對岸的廣電媒體並無差異，不姓黨，就撤照！也再次證明民進黨政府已將那隻看得見的手，伸入廣電媒體的喉嚨裡，嚴控廣電媒體的發言與聲量。不僅如此，當中天聲明「台灣不能只有一種聲音」時，NCC主委陳耀祥居然還厚顏地回嘴道：「這對所有媒體是一種侮辱。」殊不知，NCC的決定，侮辱了國家通訊傳播委員會的招牌，卑賤地向執政者表達了100%的忠誠，也親手扼殺了台灣僅存的新聞自由！

NCC開鍘中天的理由，表面看來，似乎是依法行政。事實上，NCC之心，路人皆知，哪裡是因為中天被檢舉的次數多、被罰鍰的金額高？哪裡是因為自控與自律機制失靈？又哪裡是因為新聞製播遭受到經營者的不當干擾？照NCC的邏輯，近7成的民眾根本就不相信NCC的獨立性，NCC又有何顏面繼續存在？為中天案，NCC失控到組織非法的聽證會，公然散布錯誤的觀念，又該如何？而行政院長蘇貞昌肆無忌憚地泡製萊豬美牛假新聞、干預NCC獨立審查權，這樣的不當干預，NCC可曾挺身表示異議？ 己身不正，孰以正人？

借鑒台灣一向欽羨的美國。美國媒體之所有能夠享有高度的新聞和言論自由，原因無他，就是美國根本沒有一個行政機關來管制媒體，也沒有一套法規來指導媒體如何經營，如何報導、遑論插手誰來經營媒體。正因如此，不論是出逃美國的大陸貪瀆富商郭文貴，或是法輪功的信徒、甚至至支持川普的極右派團體，都能在美國組織、經營廣電媒體。他們無須向FCC申請執照，也無須呈報自律內控辦法，也毋需定期換照。

相對的，台灣的廣電產業，從來就不在一個開放的、自由競爭的環境裡。儘管戒嚴令廢止多年，台灣民主轉型也歷經多年；然而，廣電媒體的戒嚴令卻從未廢止。廣電三法（《廣電法》、《衛星廣播電視法》、《有線廣播電視法》）以及其所衍生的評鑑審查、申設換照審查、申設換照評鑑審議、諮詢會議審查辦法等一大串行政法規，將廣電產業管制地動彈不得。這些法規，無一例外，都源於高度管制媒體的陳腐思維，都是主權者以制裁作為後盾或威脅的強制命令，都是以「惡法亦法」為藉口，壓服言論自由和新聞自由的工具。

NCC不許中天一溪奔，還大剌剌地明示要將中天在有線電視系統上的頻道轉給公視，恰恰說明了NCC、廣電三法、有線電視系統，三位一體，正是戕害台灣言論與新聞的元凶。也恰恰說明了，台灣廣電媒體所能享受的言論自由，全看執政者的恩賜。廣電產業的戒嚴令，一日不廢，台灣的言論自由永無出頭天。台灣的新聞自由沒有最黑暗的一天，只有更黑暗！

(作者為資深媒體人，曾任台灣有線寬頻產業協會理事長)