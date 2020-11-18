從天上掉下來的機會只能說是「運氣」，若能挺過壓力與挫折，才是給自己真正的機會！個人如此，國家也是如此。挺不過外國的壓力只能屈從，就會每況愈下；能挺過壓力，機會才會在自己的手中。萊豬事件如此，奉川普大神更是如此！

上周台大校園內發生3起不幸，奪走了兩條生命，一時校園喧騰，師生均為之震驚。於是校園中很快地出現了各式各樣的關懷組織與措施，這是必要的亡羊補牢，何嘗不是為了防止感染性的模仿，減輕同儕的心理創傷！

台灣地區自殺率相較於其他國家並不高，若按年齡來觀察，年輕人自殺率也遠低於中年與高齡人口，原因是中年人的經濟負擔較大，而老年人易陷於長久的病痛，這些都會引發「生不如死」的念頭。

一般而言，除非人格異常需要專業治療，若是一般生活中的挫折，尤其是年輕人的感情與課業，心輔單位應可發揮相當功能。如果學生有經濟壓力，除了學校，還有政府相關單位設有救濟與扶助機制。如今關懷與救助機制已趨於成熟，何以年輕人（15至24歲）自殺率不降反升？過去4年來年輕人自殺死亡869人，去年即有257人；其中跳樓輕生者，占了3成以上。

以台大而言，雖然學生人數是教師的10倍以上，教師在任內的死亡數可能不少於學生在校園中的自殺。教師的猝死，當然和年齡與健康脫不了關係，也和天氣的轉變以及和繳交研究報告的時間有關。這種狀況，誰能來輔導教師呢？當然，這是不幸的「意外」，和「自主」的自殺並不一樣！網路上都可以查到一堆防範的措施。然而，無論是意外或自殺，事前應有徵兆，此時，同儕與家人的關心是重要的第一步。

其實，各級學校都依法設有心理輔導單位，台大相關輔導或諮商專家絕不匱乏；然而，這並不意味著就能預防或減少自殺，因為唯一能掌握生命的，是自己。年輕人難免會任性，因此，家庭與學校需要教導的是培養韌性！有了韌性才能抗壓，去面對問題、解決問題，如此又可以發揮潛力，人類的文明也就是這樣走出來的，不是嗎？年輕人挺過挫折與壓力，就是機會！

（作者為國立台灣大學教授）