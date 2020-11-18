監察院調查公懲會前委員長石木欽與涉訟友人翁茂鍾不當飲宴案時，發現翁茂鍾的記事本，詳記他與審、檢、警、調界人士的交遊，包括球敘、宴飲、買股，及如何款待官員等情事，宛如清康熙年代的《百官行述》，記述了司法人員的陰私罪證。為此，監察院函請司法院調查並回覆，司法院乃擴大約談近20名法官，撼動了整個司法界。

司法院原訂有「法官守則」、「法官社交及理財自律事項」、「公務員廉政倫理規範」等規定，在2012年後也頒行《法官法》與「法官倫理規範」，要依法建立法官課責機制，但因法界師生、學長制，瓜葛牽連，這些廉政、倫理規範形同具文。

最近，立法院在審議司法院預算時，發現其明年度的預算編39億2千餘萬元，較今年度的31億8千餘萬元，暴增近2成。而宣導經費部分，司法院今年僅1千萬元，但明年卻編1億2千萬元，增加幅度高達12倍！立委吳怡玎擔憂司法院的宣導經費，會被拿去養網軍，而基層法官也批，司法院的這項行為「太離譜」。

因為，宣導經費有7大項目，其中電影、影音、遊戲、海報等「素材」預算為2千萬元；各車站巨型廣告、通勤工具廣告2000萬元；與網紅合作、直播節目與關鍵字的「網路」預算2000萬元。最大的一筆花費是「電視」廣告託播、與電視台合作節目、拍影視、紀錄片等預算3900萬元。

又司法院負責對外溝通單位，原本是公共關係處，發言人是祕書長，但司法院長許宗力卻特別修改章程，增設發言人室，聘請常在法律事務所、萬國法律事務所的張永宏和唐玉盈擔任發言人及發言人室的簡任機要秘書。對此，就有法官質疑，司法院不願面對既有司法沉痾，以為增聘發言人，花錢裝修發言人辦公室，就可改變司法形象嗎？

司法院不管司法官血汗，亂編大內宣預算，顯是本末倒置，背離司法核心任務作為，司法院長許宗力實難辭其咎。另外，大法官呂太郎被總統罵40分鐘，重傷司法之事，司法院長許宗力及其他大法官卻裝聾作啞，至今已4個多月，仍不依法召開大法官自律會議，這種司法最高層，有虧憲政職守的腐化行為，如何能獲得人民的信賴與期待？

（作者為東海大學法律系退休教授）