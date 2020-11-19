無色覺醒》王丰：韓國拒絕亞洲北約？台灣願當島鏈炮灰？

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第765集播出，由主講人王丰先生綜合評論理性分析：「韓國拒絕亞洲北約？台灣願當島鏈炮灰？」

韓國拒絕美國搞亞洲版北約、台灣拚命蹭飯當第一島鏈炮灰。獨派人士是追求滿州國式的獨？還是美國炮灰的獨？某獨派報紙一篇社論表示，台灣不僅要自我防衛，更在這印太地區固守島鏈，這都是為了承擔起更大的防衛重責。

所謂第一島鏈、第二島鏈是二戰之後1949年美國拿蘇聯、中國當敵人，為了防守美國太平洋勢力範圍，怕重演珍珠港事變，島鏈的觀念是這麼來的。

而獨派對此的言論目的，顯然不是真正為台灣安全著想，而是為了幫美國守住第一島鏈。這一點台灣不如韓國，差人家太多了。這也難怪韓國上世紀90年代經濟實力就超越台灣的原因。

2020年10月29日外電報導，韓國拒絕美國搞所謂的「亞洲版北約」。據了解最近一段時間以來，美國不斷施壓亞洲地區和美國關係良好的盟邦，加入「反華軍事同盟」。美國顯然要亞洲伙伴們選邊站。這個時候，許多所謂盟邦就在耍滑頭，希望兩邊不得罪。

「亞洲版北約」結盟軍事演習，幾個基本成員為「美、日、印、澳」。美、澳則是又屬五眼聯盟之一，白種人盎格魯薩克遜民族國家。印度呢？不論是經濟競爭或是地緣政治，老是拿中國大陸當假想敵。

日本雖然第一大貿易伙伴是中國大陸，但是他在軍事和科技方面，高度依賴美國。而且在釣魚台等地都和中國大陸有許多矛盾，所以早在2014年日本國內就有人倡議，模仿北約NATO搞一個亞洲版的北約。防止中國大陸軍事手段解決釣魚島或台灣的問題。

當韓國明確拒絕加盟所謂的「亞洲版北約」，當然韓國考慮的因素是基於區域經濟、地緣政治還有對美國的缺乏信念。眾所周知過去70年來，美國在所謂第一島鏈附近，或發動過幾場大規模戰爭，例如朝鮮戰爭和越南戰爭。

朝鮮戰爭、南韓和美軍差一點被趕下海，最後是靠談判結束戰爭；越南戰爭，美國支持的阮文紹政權最後流亡海外，越南統一，美國被趕出越南。

韓國身受戰爭痛苦，吃過戰爭的虧，不會再當一次傻瓜。台灣部分獨派份子多數是一群海外小資產階級，或趨向台灣社會的游離份子，只要美國稍稍誘之以利，就可能隨之起舞，傾向其亞太戰略套數。

所以韓國是以理性、現實衡量拒絕了老美的「亞洲版北約」，台灣反而是爭先恐後，拚命蹭飯，搶當第一島鏈炮灰。我們想想看，萬一哪天開戰，獨派倡議份子是自己去當神風特攻隊，還是台灣人民被迫當神風特攻隊。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！