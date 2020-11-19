「小姑娘，妳到底有沒有在聽我們說話？」

「我有在聽你們說話，一三八。」我邊拿著剛扔下的窗簾布，邊用腳繼續掃著碎玻璃，邊念著我的手機號碼，想快點結束這不講理的對話。

「妳到底要不要給我妳的手機號嗎？」

「我不是正在給嗎？一三八。」

「妳這小姑娘的態度真的讓我很不爽！」

「我說了啊，一三八。」

「啊，是夭三八啊。」白衫男人終於意識到我在講「台灣話」，我才急忙更口。

「我這給妳打了過去，我怎麼知道是不是假的，那妳手機呢？」

「在房裡，因為我本只是想下來丟垃圾而已。」

「妳去給我上樓拿下來，你，跟著她上去，看她是不是真住十樓。我明天請師傅來看，真有事妳就要賠。妳台灣來的啊？」

「是的。」

「一開始就乖乖聽話不就得了，我們都很照顧台灣同胞的，呵。」

「那這些碎玻璃怎麼辦？」

「妳自己清啊，我們人都下班了，誰給妳清啊？拿掃帚下來啊。」

「我說了，我新搬來的，家裡還沒買掃帚。」

「妳隨便去一戶借不就得了。」

「我說了，我新搬來的，沒認識的。」

「不就長著一張嘴，自己去騙來個不簡單？」

然後一群人浩浩蕩蕩地去了，一位保安卻留了下來，幫我借了個掃帚，幫我掃了這碎玻璃，又擔心我傷，幫我包了起來扔到垃圾桶裡，扔完碎玻璃後，他問我這窗簾是我扔的否，我答了是。我這時才看見對街的草叢裡，有個老人一直看著這些舊物，又見他腳邊有著我剛剛扔的好多箱舊物，才恍然大悟，又可惜了熱心的保安都幫我清完舊物了，那老人沒機會在小區垃圾處理專員來之前把舊物給帶走。（全文完）（于橘／台北市）