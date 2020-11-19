開放美國萊豬進口的議題已經紛紛擾擾了幾個月，但對於如何做到嚴格把關、明確標示，至今都是是模糊以對、說不清楚的蔡政府，竟然又傳出開放萊豬是出自我方政府對美國出示的主動善意。

儘管外交部事後全力否認，但究竟是被迫接受美方要脅，還是台灣自己主動出賣國人食安權益，蔡政府至今還是沒有把話講清楚。

還原台灣主動拋出進口美國萊豬的初始說法場景，是民進黨立委高嘉瑜在立院外交委員會質詢外交部次長曾厚仁時詢問，當初決定開放萊豬進口，是美國主動要求還是我方拋出善意？曾厚仁回應「這是我方就整體國家利益作……」，高嘉瑜接話「所以是我方主動拋出的善意？」，曾厚仁未再回應，也沒有將原本的回答說完。

結果立即有媒體敏感地反應相關官員的回應，顯示政府的態度是出於主動對美方示好，才決定主動開放美國萊豬進口。相關報導一出籠，一下子在網路上炸了鍋，網民一面倒地痛批蔡政府拿國人的健康當籌碼，主動貼上美國的熱屁股。

有鑑於美國總統大選情勢大致底定，現任總川普總統寶座即將失去，台灣政府主動宣布開放美國萊豬進口的傳聞一度還被外界質疑蔡英文拍錯了美國的馬屁，想主動討好爭取連任的川普，為他營造爭取連任的利多政策；然而，川普極可能敗選下台，那麼台灣應該爭取跟即將正式宣佈當選的拜登政府，重新商談美豬開放的議題，爭取可以換到更好的國家利益。

國民黨前立委蔡正元則還在個人臉書上貼文狂諷蔡政府主動獻身川普，如今還向拜登拋媚眼，「連學童午餐都不准禁瘦肉精，連瘦肉精豬肉都不准區隔標識，真的天地感動、鬼哭神號」，聞之讓人莞爾。

在相關新聞出現後，外交部發現苗頭不對，立刻出面澄清，指曾厚仁當天回應立法委員提問時，已明確澄清「這是我國政府針對整體國家利益做出的考量，外傳我方對川普政府拋出善意的說法並不正確。」

不過接下來的說法，又是讓人聞之充滿疑問。因為外交部的說法是指「事實上我國政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」，這句話還是讓人感覺，開放美國萊豬口的政府，是我方主動宣示，事前連協商都沒有，然後就獲得美國跨黨派的公開支持，所以就算川普即將下台，改換拜登就職，我方的主動示好也不會遭到美國新政府的打臉否認。

面對是否是由我方主動宣布開放美國萊豬進口的問題，行政院長蘇貞昌在回答媒體詢問時的答案也是模糊不清，啟人疑竇。他說「我們和世界各國要貿易都是互相的，沒有說我們要賣人家，人家不准進來」，卻依舊沒有正面回答，萊豬開放進口究竟台灣是主動還是被動的問題。

距離明年一月宣布開放的日期只剩一個半月，如今蔡政府不但在把關上作法漏洞百出，包括「標示容易造假」、「稽查人力嚴重不足」、「登錄業者僅有2%」，現在甚至連開放決策的真相說法都破綻百出，蔡政府不敢面對問題把話講楚，就證明心中有鬼，全民即將被迫硬吃美國萊豬，還被譏笑說是台灣主動獻身，顯露出出賣國人食安健康的卑微姿態。

（作者江振義為資深媒體人）