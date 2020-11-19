歷經8年磋商，亞太15國本月15日簽署《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），港媒警告「台灣被孤立將陷核彈級危機」，但我經長王美花卻若無其事稱「沒太大影響」，還反問「遵守一國兩制，國人可接受嗎？」這正是笑罵由他、好官我自為之的典範。

民進黨執政一大謬誤是換了位子換腦袋。2016年總統大選前，國民黨總統參選人朱立倫提到只有他當選，台灣才有機會加入TPP及RCEP，民進黨參選人蔡英文聞後回應，蔡團隊已有完整產業建構計畫與國際接軌，換言之只有蔡團隊有能力帶領台灣加入TPP及RCEP，就職演說上蔡再重申帶領台灣加入包括RCEP在內的區域貿易協定。

言猶在耳，如今RCEP簽署了，綠營不僅無視小英政見跳票，還不斷甩鍋。難道王美花忘了當年為服貿，還與夫婿顧立雄吵架？經濟部及陸委會呼籲北京勿終止ECFA，為何就不提承認九二共識和一國兩制？王美花說法反映綠營典型的執政風格，對的就是自己功勞，錯了是別人過錯，就是不檢討自己。

其實重點在執政高度。新加坡總理李顯龍日前出席一場論壇時，被問拜登傾向與盟友聯手說，「沒多少國家願加入一個排除其他國家的聯盟，尤其是沒有中國的聯盟」，李顯龍深知全球應適應一個更具影響力的中國，不應阻止中國崛起，因「既不可能也不明智」。

李光耀過去也常提醒台灣領導人，「惟智者以小事大」。做為小國領袖，李氏父子深諳治理不易。但說來也不難，就是一方面接納中國在多邊框架分量，另方面求取「美國治下的亞洲和平」。高度與氣度才是治理根本，而不是連哄帶騙。