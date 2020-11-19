11月初美國總統大選至今已兩個多禮拜了，雖然代表共和黨參選的現任總統川普尚未承認敗選，許多州開票結果出爐後即陷入選舉訴訟當中。不過，一般認為川普翻盤的機會不大，民主黨的拜登應能順利當選下一任美國總統。

這次選舉最引人注意的，就是許多搖擺州的選情，不論是中西部鐵鏽區的賓州、密西根、威斯康辛，或南方的喬治亞、北卡羅來納、佛羅里達，甚至西部的內華達、亞利桑那等州，兩大政黨的得票數都非常接近。這次選舉雖然拜登在這些搖擺州多數獲得勝利，但贏的其實都很驚險。從2016年及2020年的經驗來看，未來這些州都還會是兵家必爭之地，甚至，基於人口移動及城鄉差異，所謂的搖擺州日後只會更多，不會減少。

從90年代以來，美國兩大黨的競爭就愈趨激烈，許多學者都發現，過去30年來，不論是政治菁英或是一般大眾，政黨極化現象只有深化，沒有和緩的跡象-即兩大主要政黨在各項議題上，分歧只有更加嚴重，因此愈來愈沒有政策妥協的空間。但這種政策面或是「意識型態」的極化，對於民主政治並不一定不好，因為這讓選民更容易分辨兩大黨的不同處，除了在選舉時更容易做出選擇外，同時也更容易向政治人物課責。

然而，近年來意識型態的政黨極化，已逐漸轉變成全面性的極化。首先是認知（perception）的極化，譬如針對氣候變遷，民主黨支持者多數認為人為破壞環境是造成氣候變遷的主因，但共和黨支持者就不這樣認為。又譬如川普支持者不信任行之多年的通訊投票，認為那是選舉舞弊的根源，但拜登支持者就不這麼認為。這種對於事實的認知上差異，使得「真相」不只有一個，而是兩個，自然就更強化了政策面差異。

進一步的，兩黨也逐漸從理性思維的不同，轉化成情感上的極化（affective polarization）。目前兩大黨支持者厭惡對手政黨的比例再創新高，甚至互相指摘對手政黨的存在是對美國有害的。這種情緒面的反應，甚至延伸到了生活上，譬如支持共和黨的公司老闆就比較不願意錄用民主黨的員工，或民主黨的父母不願意小孩與共和黨的支持者結婚。這種情感面的極化更是將共和、民主轉化成區隔「我群、他群」的認同政治，讓兩大黨更沒有對話的空間。近期的調查研究即顯示，兩黨支持者都會傾向和自己政治立場相同的人做朋友，而不希望在自己生活圈當中，聽到太多對手政黨的意見。這種同溫層效應不只在網路上，也落實到現實人際交往當中。

此外，調查研究也顯示，兩大黨的支持者在生活型態或居住偏好上也愈趨不同，譬如民主黨支持者比較偏好居住在方便的都會區，但共和黨支持者偏好居住在空曠的郊區。於是這次選舉各大電視台在開票時，我們往往看到很多州的地圖點開後，就是一大片紅（廣大的郊區支持共和黨），但其間有幾個藍色小區塊（人口密集的都會區支持民主黨）。換言之，傳統上區隔紅州、藍州的意義已經不大，就算是一向挺民主黨的紐約州或加州，內部城鄉的紅、藍差異也非常明顯。而這次拜登之所以能夠拿下長期屬於共和黨欄位的南方喬治亞州，靠的也幾乎是近年亞特蘭大都會區快速發展，新興企業所帶來的都會人口。

總之，美國政黨極化的發展，使得美國民眾從意識型態、認知、甚至情感面都更加分化，進一步不信任對手政黨，甚至不信任民主及原本的憲政體制。當始終有一半的民眾不信任原本民主憲政體制運作時，民主的危機將無可避免。大選後的美國，不就正面臨憲政上如何和平轉移政權的挑戰？

（作者為政治大學選舉研究中心副研究員暨政治系副教授）