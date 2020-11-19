新冠肺炎是個呼吸道傳染病，所有的防治政策中最重要的是研發疫苗。指揮中心在今年1月20日成立之後，就擁有了徵收疫苗廠發展疫苗的權力。沒有想到竟然目光斗淺到只徵收媒體協助宣導，徵收口罩工廠成立口罩國家隊。對於疫苗，壓根沒想到，連立法委員建議他們要編疫苗預算都假裝沒聽見。

國產疫苗在得不到政府政策支持之下，縱有能力，也有疫苗，但總是不敢邁開步伐量產與推動臨床試驗取證，起步當然晚。想不到指揮中心的思想起步更晚，總統過多關愛的眼神就是讓陳時中遺忘疫苗的元凶。等到林林總總的慶功活動結束後，驀然回首，別人的疫苗已經臨床3期了。

等無疫苗無法邊境解封，困守台灣的民眾對於政府怠惰造成的疫苗進度落後，深惡痛絕。指揮中心狗急跳牆，竟然以只能保證有，但卻早不了的COVAX為擋箭牌，企圖擋下民怨，並且胡言流感疫苗也可以防止新冠。這種近乎白癡的言論，叫人民如何相信這些人懂得疫苗。

BNT疫苗的意內出現及意外搞砸，多少受了接種流感疫苗忽冷忽熱的影響。指揮中心錯把新冠當流感，也錯過了讓台灣防疫在世界揚名立萬的機會。近乎絕望的指揮中心，又想起了還在幼苗期的國產疫苗，為了挽回老百姓的信任，竟然開始幹起「揠苗助長」的勾當。企圖以2期臨床試驗取代在台灣難以執行的3期臨床試驗，企圖催熟國產新冠疫苗，掩蓋對自產疫苗政策的後知後覺。

可惜疫苗不是芒果，催熟的疫苗臨床試驗，因為不是通過國際標準認證的疫苗，無法獲得國際認可，無法行銷國際，只能困死成為自產自用疫苗。這樣的催熟方式，可不像催熟芒果，頂多甜度差些而已；這是揠苗助長，會全部枯死在台灣。更有甚者，還在沒有通過IRB認證的情況下，公然違法以金錢誘惑募集志願受試者，擬試驗主持人還宣稱有意願當受試者。這樣的違法募集作為，不但受試者受到藥害無法獲得合理保障，整個實驗結果無法獲得認可，臨床試驗主持人還必須接受再教育及停權處分。指揮中心真不愧是國產疫苗發展的豬隊友。

Moderna疫苗的好消息又成為指揮中心大內宣的素材，明明是一個美國政府支持，美國優先使用的疫苗，也能被拿來吹捧成台灣邊境解封的解方。上回阿札爾訪台就沒承諾會給的疫苗，憑什麼要下台了還買得到，不過又是一個指揮中心補破網的畫餅。

所以這幾天台灣人就像洗了個新冠疫苗的三溫暖一樣，把一個應該貫徹始終的新冠疫苗政策，以滾動式謊言企圖堵住老百姓的嘴。但是謊言沒法改變台灣將成為旅遊孤島的命運，進出台灣的旅客也擺脫不掉14天寵物級別的居家檢疫。指揮中心這些荒腔走板的新冠疫苗政策，監察院是有必要發揮一下監察權了。

（作者為中華民國防疫學會理事長）