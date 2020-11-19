當紅日本動畫電影《鬼滅之刃》，本周票房突破233億元日幣，約合新台幣64億元 ，表示約有超過1600多萬民眾看過這部動畫，票房成績躋身日本影史前五大，僅次於《神隱少女》、《你的名字》等片，台灣票房目前也已經達到新台幣4億元。

日本熱血少年漫畫一直都是影視產業領頭羊，但像「鬼滅」這般大爆發的現象，不只是遵循數十年來的市場模式──「漫畫紅了拍卡通影集、卡通紅了續拍劇場版電影」，按部就班累積人氣。更主要原因，恐怕是拜新冠疫情所賜。

今年疫情肆虐全球，重創世界各地民眾的身心靈，災情可謂空前絕後，「鬼滅」的出現，適時撫慰了青少年的惶恐，填補他們內心看不見底的無底洞。

這個特別的故事，描述的是一場人與鬼的戰爭，與其說是「殺鬼」，其實是與一群變種人的無止境周旋。主角炭治郎全家被鬼殺光，妹妹意外變成了鬼，他為了保護妹妹免於被正常人殺害，同時又要報滅門之仇，於是加入特殊戰鬥組織「鬼殺隊」，從此展開一場又一場正義與邪惡的爭鬥。

主角憑著與妹妹的心靈相通及特殊默契，在戰鬥中竟能占取優勢，但比較糾結的是，妹妹畢竟是鬼，他不時面臨天人交戰，同時必須提防妹妹被誤殺。主角最終也面臨變成鬼的危機，與昔日同伴為敵，錯綜複雜的故事，如同目前面臨新冠疫情的人類。

我們或可假設，在疫情大流行的期間，某一家庭全部感染確診，家中成員大半死亡，只剩一對兄妹存活，哥哥安然無恙，妹妹面臨隔離，生死未卜；或假設四口之家，父母均被隔離，與子女相隔兩地，獨留兄妹兩人相依為命；或者，家中只剩稚子一人…各種狀況，正在世界各地發生，不只是日本。

畢竟，當瘟疫蔓延時，沒有人可以倖免於難，即使未被傳染，內心同樣有恐懼。新冠肺炎大半年過去了，許多國家正面臨第二、三波的疫情，大人尚且抵擋不住這樣龐大的壓力，何況青少年及兒童？

當人們忙於防疫及推動各種措施，兒少的心靈最容易被忽略，不只是悶壞了，內心壓抑，還得面臨生離死別的恐懼及憂傷，甚至形成陰影，影響一生。

此刻有這樣一部電影出現，不獨抒解青少年的壓力，也填補他們內心的空虛，劇中殺鬼如同殺病毒，兄妹之間濃得化不開的感情，如同他們與家人、同儕間感情的投射。

如此便能解釋這部電影瞬間爆紅且襲捲全球的特殊現象。正當全球人類致力防堵病毒、全力研發新藥及疫苗的同時，日本卻率先貢獻一帖心靈之藥，照顧青少年及兒童，其威力之大，恐怕連原創作者也始料未及。