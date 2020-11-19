近10餘年來，政治幾乎成為骯髒行業，從事政治的人都被冠以政客，最客氣的稱呼是政治人，除非歷史上的人物，幾乎已無人被稱為「政治家」了。往日，丘吉爾領導英國成為抵抗納粹的中流砥柱、甘乃迪家族一門三傑，雷根及柴契爾的自由化，挽救歐美經濟於狂瀾之中，都已成歷史輕塵，渺渺遠去。

台灣亦復如是，威權時代，政治還可當作志業來做，尤其是蔣介石和蔣經國要提拔的人，只要品德不錯，能力不錯，總能循序攀升，至少能做個部會副首長，有的還留名青史，如孫運璿、李國鼎、尹仲容等，誰也不能否認他們的有為有守，對台灣經濟的貢獻。縱使台灣解嚴，民進黨或當年黨外先賢們，也確實是展現出當時台灣政壇難得一見的博學、勇氣、草根、魅力。如康寧祥、盧修一、江鵬堅等。

德國政治學者漢娜‧鄂蘭早在1960年代就主張，政治參與不是民主社會中公民的消極負擔，而是人們創造歷史的積極權利，政治活動也不只是虛偽狡詐、合縱連橫，而是人類顯現一己真性的活動。例如這次中天電視換照沒有過關，是中華民國言論自由的黑暗日，唇亡齒寒，每家媒體都可能成為下一個被國家機器惡整的受害者，大家應該一起發聲，全力捍衛第四權。

台灣這20年，政治人物最難做，所謂「浪淘盡千古風流人物」，誰也不能長期維持民眾喜好度，尤其網路興起，現今所謂「民意」是否真能反映選民的多樣性？很多議題一出現，網紅就馬上發表意見，然後電子媒體便加以使用，成為民意的反映。選民和政治人物的關係，如清朝大詞人納蘭容若所作：「等閒變卻故人心，卻道故人心易變」，你輕易地變了心，卻反而說故人之間就是容易變心的。

例如韓國瑜前年的盛極名聲，今年卻以96萬對2萬票的懸殊被罷免。從政雖有榮華富貴的極大可能，但台灣真正廉潔政治從業者，也只能拿到中產階級的待遇，而且得犧牲與家人相處時間，CP值不一定高。在政治惡質化的今天，優秀人才不願意從政，造成劣幣驅逐良幣，賢能人士根本不不屑於跳進這個圈子。

社會學的奠基人馬克斯‧韋伯早在1919年就闡述，從政者要具備3種關鍵性特質：熱情、責任感、洞察力。而讓這樣的人才出頭天，必須有與時俱進的制度。美國和台灣現有的選舉制度都是贏者全拿，台灣贏者更是相對多數，拿不到過半票數，卻要全盤端走，不具正當性。可以仿照法國總統制度，兩輪投票，第一輪沒有人過半，選擇最高票的兩人再戰，這是較公平的做法。

另一面，公民必須勇於發言，憑良知發言，現今很多知識分子、專業人士更以不碰政治為傲。但民主國家，參與政治、關心公共事務是公民無可避免的義務。漢娜‧鄂蘭認為，公共領域是人類生命中極為重要的領域，自由、法治，或公平正義，都只有在公共領域之中才能體現。人們必須勇敢去行動、去付出。如果大家都不投身公共領域，就會造成「平庸的邪惡」，讓平庸的人占據政治舞台。