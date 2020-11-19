身兼中央流行疫情指揮官的衛福部長陳時中19日指出，即使明年元旦前無法完成赴美查廠的工作，美豬仍然會照時開放。此言一出令民眾感到惶恐，因為陳時中為了讓民眾安心，曾再三強調，在全面開放含萊克多巴胺的美豬進口之前，一定會派員赴美完成查廠，然而他的最新發言，等於讓之前的保證落空。

另一方面，近日台商協會等強力要求政府針對有意返台過年的台商實施「春節泡泡」，以更符合人性化的便捷檢疫措施，讓台商回台和家人團圓。對此，陳時中除悍然拒絕外，更口出狂言表示「這個我是不會放的。」言語之間充滿傲慢。

新冠疫情進入秋冬有升溫趨勢，再加上民進黨政府即將在40天後開放萊豬進口，這些都屬衛福部所管轄的業務，因而使得陳時中的發言，格外引人關注。

外界觀察到，前段時間行政院長蘇貞昌和陳時中之間，曾明顯出現齟齬、乃至於蘇鬥陳的情況，特別是在6月間，衛福部訂定自費醫材差額上限方案時，曾引發醫界大反彈，蘇貞昌公開表示，推出一個政策時，「應該要讓整個團隊知道」，被外界解讀為是蘇踹了陳時中一腳。

到了10月下旬，有多起疑似施打流感疫苗的不良事件、甚至有4位民眾死亡，衛福部一天之內兩度召開記者會說明；其中，當天晚間的臨時記者會由陳時中親自主持。據了解，這正是蘇貞昌要求陳時中緊急召開記者會滅火，免得釀成政治風暴。

事實上，當時因衛福部流感疫苗採購不足，造成民眾大排長龍，甚至陳時中對50至64歲民眾公費施打措施突然喊卡，都已累積了相當強烈的民怨，而後疫苗傳出問題，陳時中本就應該主動出面說明，還要等到閣揆怒而指示才知道要採取行動，只能說享受光環多時的陳時中，真的是越來越托大、越來越皮了。

不過，蘇貞昌受到行政院小編一條龍和前發言人丁怡銘冠軍牛肉麵事件的影響，灰頭土臉，大概也沒空「盯」陳時中了，閣揆轉趨低調，陳則趁勢囂張起來。

他以疫情為由，表示可能無法在萊豬開放前完成赴美檢查工廠的工作，讓不少民眾感到不安，不料，他竟然還強辯說，不會強拿著肉灌到大家嘴裡，但是公然食言、又不標示，形同欺騙，豈不就等於是讓廣大的民眾在資訊不足下食用，這與強迫中獎有何差異？民進黨政府為什麼就是不願意考慮延後開放萊豬的時間？

至於陳時中稱他不會開放台商春節泡泡的說法，則更屬傲慢。政府的防疫政策應該是各部會綜合考量的共識，包括經濟部、陸委會等相關單位，應該都有表達專業意見的權利與責任，絕不應該只是衛生主管說了算，但顯然如今陳時中自認獨攬台商乃至於所有進出旅客的生殺大權，完全不必理會其他部會的意見，才會說如此狂妄的話來。

看來現在整個民進黨政府是順時中皇帝大啦！

（作者為作家）